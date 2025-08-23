Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ за сутки уничтожили около 840 оккупантов и 5 вражеских танков

Ольга КацимонСуббота, 23 августа 2025, 07:14
ВСУ за сутки уничтожили около 840 оккупантов и 5 вражеских танков
Фото Генштаба ВСУ по Facebook

За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили ещё 840 российских оккупантов.

Источник: Генеральный штаб Вооружённых сил Украины.

Детали: По состоянию на 23 августа 2025 года общие боевые потери России в войне против Украины ориентировочно составили 1 075 160 военнослужащих.

Реклама:

Также с начала полномасштабного вторжения потери РФ составляют:

  • танки – 11 129 (+5 за сутки),
  • боевые бронированные машины – 23 164 (+4),
  • артиллерийские системы – 31 858 (+23),
  • РСЗО – 1 472,
  • средства ПВО – 1 210,
  • самолёты – 422,
  • вертолёты – 340,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 52 935 (+148),
  • крылатые ракеты – 3 598,
  • корабли / катера – 28,
  • подводные лодки – 1,
  • автомобильная техника и автоцистерны – 59 512 (+86),
  • специальная техника – 3 944.

В Генштабе подчеркнули, что данные уточняются.

потери в войнеГенштаброссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В катастрофе МиГ-29 погиб украинский пилот
ZN.UA: НАБУ провело обыски у офицеров СБУ, которые могли получить 4 млн за "сливы"
Украина предостерегла Беларусь от провокаций и посоветовала не приближаться к границам
обновленоВ ВР внесли законопроект, который может разрешить мужчинам до 22 лет выезд за границу
Россияне назвали Сийярто срок ремонта нефтепровода "Дружба" после последней атаки ВСУ
Украинки Лузан и Федорив завоевали золото чемпионата мира по гребле
Все новости...
потери в войне
ВСУ уничтожили еще 790 оккупантов за сутки
Потери России в войне выросли еще на 890 солдат за сутки
ВСУ обезвредили еще 920 оккупантов за сутки
Последние новости
07:43
В катастрофе МиГ-29 погиб украинский пилот
07:14
ВСУ за сутки уничтожили около 840 оккупантов и 5 вражеских танков
05:59
В Киеве объявили воздушную тревогу
04:46
ВидеоВ Луизиане произошёл взрыв на заводе автотоваров: жителей эвакуировали
03:48
5 погибших, десятки раненых в результате аварии туристического автобуса в Нью-Йорке
02:52
СМИ узнали новые подробности о взрыве газопроводов "Северный поток"
01:06
В Сумской области прозвучали взрывы – СМИ
00:52
В боях за Украину погиб мастер спорта международного класса Алексей Хабаров
00:08
Келлог отправляется в Киев – журналист
23:37
Причины и последствия обезвоживания: эксперты объяснили, как восстановить водный баланс
Все новости...
Реклама:
Реклама: