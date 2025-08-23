ВСУ за сутки уничтожили около 840 оккупантов и 5 вражеских танков

За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили ещё 840 российских оккупантов.

Источник: Генеральный штаб Вооружённых сил Украины.

Детали: По состоянию на 23 августа 2025 года общие боевые потери России в войне против Украины ориентировочно составили 1 075 160 военнослужащих.

Также с начала полномасштабного вторжения потери РФ составляют:

танки – 11 129 (+5 за сутки),

боевые бронированные машины – 23 164 (+4),

артиллерийские системы – 31 858 (+23),

РСЗО – 1 472,

средства ПВО – 1 210,

самолёты – 422,

вертолёты – 340,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 52 935 (+148),

крылатые ракеты – 3 598,

корабли / катера – 28,

подводные лодки – 1,

автомобильная техника и автоцистерны – 59 512 (+86),

специальная техника – 3 944.

В Генштабе подчеркнули, что данные уточняются.