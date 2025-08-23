ВСУ за сутки уничтожили около 840 оккупантов и 5 вражеских танков
Суббота, 23 августа 2025, 07:14
За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили ещё 840 российских оккупантов.
Источник: Генеральный штаб Вооружённых сил Украины.
Детали: По состоянию на 23 августа 2025 года общие боевые потери России в войне против Украины ориентировочно составили 1 075 160 военнослужащих.
Реклама:
Также с начала полномасштабного вторжения потери РФ составляют:
- танки – 11 129 (+5 за сутки),
- боевые бронированные машины – 23 164 (+4),
- артиллерийские системы – 31 858 (+23),
- РСЗО – 1 472,
- средства ПВО – 1 210,
- самолёты – 422,
- вертолёты – 340,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 52 935 (+148),
- крылатые ракеты – 3 598,
- корабли / катера – 28,
- подводные лодки – 1,
- автомобильная техника и автоцистерны – 59 512 (+86),
- специальная техника – 3 944.
В Генштабе подчеркнули, что данные уточняются.