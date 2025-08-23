Усі розділи
Понад 20 людей поранені та двоє вбиті на Донеччині та Херсонщині

Роман ПетренкоСубота, 23 серпня 2025, 08:32
фото: донецька ова

За добу 22 серпня у Донецькій та Херсонській областях Росією вбиті двоє людей, ще 23 поранені.

Джерело: Донецька ОВА, Херсонська ОВА

Деталі: Зокрема, за 22 серпня росіяни вбили 2 жителів Донеччини у Костянтинівці.

Ще 7 людей в області за добу дістали поранення – троє у Костянтинівці, по двоє у Дружківці та Ясній Поляні.

На Херсонщині тим часом 16 людей дістали поранення.

За даними влади, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 11 приватних будинків. Також окупанти понівечили газогін, приватні гараж та автомобілі.

Херсонська областьДонецька область
