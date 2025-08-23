Более 20 человек ранены и двое убиты в Донецкой и Херсонской областях

За сутки 22 августа в Донецкой и Херсонской областях Россией убиты двое человек, еще 23 ранены.

Источник: Донецкая ОВА, Херсонская ОВА

Детали: В частности, за 22 августа россияне убили 2 жителей Донецкой области в Константиновке.

Еще 7 человек в области за сутки получили ранения – трое в Константиновке, по двое в Дружковке и Ясной Поляне.

В Херсонской области тем временем 16 человек получили ранения.

По данным властей, российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 11 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, частные гаражи и автомобили.