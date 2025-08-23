У Києві після роботи ППО впав ворожий дрон – Кличко
Субота, 23 серпня 2025, 10:30
У столиці вранці 23 серпня спрацювали сили ППО, на дорогу впав російський дрон.
Джерело: мер міста Віталій Кличко
Пряма мова Кличка: "У столиці працюють сили ППО.
Перебувайте в укриттях!".
Деталі: За даними моніторів, на Київщині, Сумщині та Чернігівщині були оголошені тривоги.
Перед цим військові повідомили про активність російської тактичної авіації на північно-східному напрямку.
Оновлено: Згодом Кличко додав, що у Соломʼянському районі ворожий БпЛА впав на дорогу.
Займання немає.