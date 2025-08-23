Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Києві після роботи ППО впав ворожий дрон – Кличко

Роман ПетренкоСубота, 23 серпня 2025, 10:30
У Києві після роботи ППО впав ворожий дрон – Кличко
скриншот alerts

У столиці вранці 23 серпня спрацювали сили ППО, на дорогу впав російський дрон.

Джерело: мер міста Віталій Кличко

Пряма мова Кличка: "У столиці працюють сили ППО.

Реклама:

Перебувайте в укриттях!".

Деталі: За даними моніторів, на Київщині, Сумщині та Чернігівщині були оголошені тривоги.

Перед цим військові повідомили про активність російської тактичної авіації на північно-східному напрямку.

РЕКЛАМА:

Оновлено: Згодом Кличко додав, що у Соломʼянському районі ворожий БпЛА впав на дорогу.

Займання немає.

КиївППО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоУ Мукачеві на третю добу загасили пожежу після російського удару
У катастрофі МіГ-29 загинув український пілот
ZN.UA: НАБУ провело обшуки в офіцерів СБУ, які могли отримати 4 млн за "зливи"
Україна застерегла Білорусь від провокацій і порадила не наближатися до кордонів
оновленоДо ВР внесли законопроєкт, що може дозволити чоловікам до 22 років виїзд за кордон
Росіяни назвали Сійярто термін ремонту нафтопроводу "Дружба" після останньої атаки ЗСУ
Усі новини...
Київ
Келлог вирушає до Києва – журналіст
У центрі Києва знову обмежать рух
У Києві 49-річний чоловік зґвалтував 15-річну дівчину: його затримали
Останні новини
11:28
відеоНа Луганщині підірвали російських військових, які вбивали цивільних у Бучі
11:07
Топгенерал НАТО: Рано говорити про розгортання іноземних військ в Україні
10:45
На Харківщині через бойові дії зміняться деякі приміські маршрути
10:30
оновленоУ Києві після роботи ППО впав ворожий дрон – Кличко
10:14
Венс заперечує, що обшук ФБР у ексрадника Трампа був політичним
10:01
На Донеччині загинула 69-річна волонтерка з Британії: її тіло не можуть забрати через бойові дії
09:52
Окупанти вбили двох людей у Куп’янську
09:37
Президент Латвії про річницю пакту Молотова-Ріббентропа: Актуальний урок історії
09:20
фотоУ Мукачеві на третю добу загасили пожежу після російського удару
09:09
Кислиця: США повинні натиснути на РФ санкціями, якщо не буде зустрічі Зеленський-Путін
Усі новини...
Реклама:
Реклама: