У Києві після роботи ППО впав ворожий дрон – Кличко

У столиці вранці 23 серпня спрацювали сили ППО, на дорогу впав російський дрон.

Джерело: мер міста Віталій Кличко

Пряма мова Кличка: "У столиці працюють сили ППО.

Перебувайте в укриттях!".

Деталі: За даними моніторів, на Київщині, Сумщині та Чернігівщині були оголошені тривоги.

Перед цим військові повідомили про активність російської тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Оновлено: Згодом Кличко додав, що у Соломʼянському районі ворожий БпЛА впав на дорогу.

Займання немає.