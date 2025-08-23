В Киеве после работы ПВО упал вражеский дрон – Кличко
Суббота, 23 августа 2025, 10:30
В столице утром 23 августа сработали силы ПВО, на дорогу упал дрон.
Источник: мэр города Виталий Кличко
Прямая речь Кличко: "В столице работают силы ПВО.
Оставайтесь в укрытиях!".
Детали: По данным мониторов, в Киевской, Сумской и Черниговской областях была объявлена тревога.
Перед этим военные сообщили об активности российской тактической авиации на северо-восточном направлении.
Обновлено: Позже Кличко добавил, что в Соломенском районе вражеский БПЛА упал на дорогу.
Возгорания нет.