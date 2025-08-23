В Киеве после работы ПВО упал вражеский дрон – Кличко

В столице утром 23 августа сработали силы ПВО, на дорогу упал дрон.

Источник: мэр города Виталий Кличко

Прямая речь Кличко: "В столице работают силы ПВО.

Реклама:

Оставайтесь в укрытиях!".

Детали: По данным мониторов, в Киевской, Сумской и Черниговской областях была объявлена тревога.

Перед этим военные сообщили об активности российской тактической авиации на северо-восточном направлении.

РЕКЛАМА:

Обновлено: Позже Кличко добавил, что в Соломенском районе вражеский БПЛА упал на дорогу.

Возгорания нет.