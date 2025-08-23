Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Луганщині підірвали російських військових, які вбивали цивільних у Бучі

Роман ПетренкоСубота, 23 серпня 2025, 11:28
На Луганщині підірвали російських військових, які вбивали цивільних у Бучі
скриншот

22 серпня на території тимчасово окупованого населеного пункту Калинове Кадіївської міської громади Алчевського району Луганської області пролунав вибух, під час якого загинули російські військові та боєприпаси.

Джерело: Головне управління розвідки

Деталі: За даними ГУР, детонація відбулась на подвір’ї одного з будинків, де перебували шестеро російських загарбників з їхнім військовим транспортом.

Реклама:

У 2022 році вони брали участь у скоєнні воєнних злочинів у Бучі Київської області, зазначає розвідка.

На Луганщині вони виконували функцію мобільної групи ППО для прикриття від повітряних атак облаштованої неподалік будинку ворожої військово-ремонтної бази.

РЕКЛАМА:

Внаслідок вибуху знищено два ворожі пікапи з кулеметами, УАЗ "буханку", завантажену боєкомплектом, а також троє російських окупантів. Ще двоє загарбників ― важкі "300".

Водночас ГУР не повідомляє про свою причетність до вибуху.

Луганська областьБучавоєнні злочиниокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоУ Мукачеві на третю добу загасили пожежу після російського удару
У катастрофі МіГ-29 загинув український пілот
ZN.UA: НАБУ провело обшуки в офіцерів СБУ, які могли отримати 4 млн за "зливи"
Україна застерегла Білорусь від провокацій і порадила не наближатися до кордонів
оновленоДо ВР внесли законопроєкт, що може дозволити чоловікам до 22 років виїзд за кордон
Росіяни назвали Сійярто термін ремонту нафтопроводу "Дружба" після останньої атаки ЗСУ
Усі новини...
Луганська область
Партизани порушили логістику окупантів на Луганщині
Зеленський: Ми не вийдемо з Донбасу, він для росіян – плацдарм для нового наступу
У Білогорівці залишаються одиничні позиції, але майже все село під контролем росіян – УП
Останні новини
11:28
відеоНа Луганщині підірвали російських військових, які вбивали цивільних у Бучі
11:07
Топгенерал НАТО: Рано говорити про розгортання іноземних військ в Україні
10:45
На Харківщині через бойові дії зміняться деякі приміські маршрути
10:30
оновленоУ Києві після роботи ППО впав ворожий дрон – Кличко
10:14
Венс заперечує, що обшук ФБР у ексрадника Трампа був політичним
10:01
На Донеччині загинула 69-річна волонтерка з Британії: її тіло не можуть забрати через бойові дії
09:52
Окупанти вбили двох людей у Куп’янську
09:37
Президент Латвії про річницю пакту Молотова-Ріббентропа: Актуальний урок історії
09:20
фотоУ Мукачеві на третю добу загасили пожежу після російського удару
09:09
Кислиця: США повинні натиснути на РФ санкціями, якщо не буде зустрічі Зеленський-Путін
Усі новини...
Реклама:
Реклама: