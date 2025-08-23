На Луганщині підірвали російських військових, які вбивали цивільних у Бучі

22 серпня на території тимчасово окупованого населеного пункту Калинове Кадіївської міської громади Алчевського району Луганської області пролунав вибух, під час якого загинули російські військові та боєприпаси.

Джерело: Головне управління розвідки

Деталі: За даними ГУР, детонація відбулась на подвір’ї одного з будинків, де перебували шестеро російських загарбників з їхнім військовим транспортом.

У 2022 році вони брали участь у скоєнні воєнних злочинів у Бучі Київської області, зазначає розвідка.

На Луганщині вони виконували функцію мобільної групи ППО для прикриття від повітряних атак облаштованої неподалік будинку ворожої військово-ремонтної бази.

Внаслідок вибуху знищено два ворожі пікапи з кулеметами, УАЗ "буханку", завантажену боєкомплектом, а також троє російських окупантів. Ще двоє загарбників ― важкі "300".

Водночас ГУР не повідомляє про свою причетність до вибуху.