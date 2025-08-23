На Луганщине взорвали российских военных, которые убивали мирных жителей в Буче

22 августа на территории временно оккупированного населенного пункта Калиново Кадиевской городской общины Алчевского района Луганской области прогремел взрыв, в результате которого погибли российские военные и были уничтожены боеприпасы.

Источник: Главное управление разведки

Детали: По данным ГУР, детонация произошла во дворе одного из домов, где находились шесть российских захватчиков с их военным транспортом.

В 2022 году они принимали участие в совершении военных преступлений в Буче Киевской области, отмечает разведка.

В Луганской области они выполняли функцию мобильной группы ПВО для прикрытия от воздушных атак обустроенной неподалеку дома вражеской военно-ремонтной базы.

В результате взрыва уничтожены два вражеских пикапа с пулеметами, УАЗ "буханка", загруженная боекомплектом, а также трое российских оккупантов. Еще двое захватчиков ― тяжелые "300".

В то же время ГУР не сообщает о своей причастности к взрыву.