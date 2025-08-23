Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Луганщине взорвали российских военных, которые убивали мирных жителей в Буче

Роман ПетренкоСуббота, 23 августа 2025, 11:28
На Луганщине взорвали российских военных, которые убивали мирных жителей в Буче
скриншот

22 августа на территории временно оккупированного населенного пункта Калиново Кадиевской городской общины Алчевского района Луганской области прогремел взрыв, в результате которого погибли российские военные и были уничтожены боеприпасы.

Источник: Главное управление разведки

Детали: По данным ГУР, детонация произошла во дворе одного из домов, где находились шесть российских захватчиков с их военным транспортом.

Реклама:

В 2022 году они принимали участие в совершении военных преступлений в Буче Киевской области, отмечает разведка.

В Луганской области они выполняли функцию мобильной группы ПВО для прикрытия от воздушных атак обустроенной неподалеку дома вражеской военно-ремонтной базы.

РЕКЛАМА:

В результате взрыва уничтожены два вражеских пикапа с пулеметами, УАЗ "буханка", загруженная боекомплектом, а также трое российских оккупантов. Еще двое захватчиков ― тяжелые "300".

В то же время ГУР не сообщает о своей причастности к взрыву.

Луганская областьБучавоенные преступленияоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоВ Мукачево на третьи сутки потушили пожар после российского удара
В катастрофе МиГ-29 погиб украинский пилот
ZN.UA: НАБУ провело обыски у офицеров СБУ, которые могли получить 4 млн за "сливы"
Украина предостерегла Беларусь от провокаций и посоветовала не приближаться к границам
обновленоВ ВР внесли законопроект, который может разрешить мужчинам до 22 лет выезд за границу
Россияне назвали Сийярто срок ремонта нефтепровода "Дружба" после последней атаки ВСУ
Все новости...
Луганская область
Партизаны нарушили логистику оккупантов на Луганщине
Зеленский: Мы не уйдем из Донбасса, он для россиян – плацдарм для нового наступления
В Белогоровке остаются единичные позиции, но почти все село под контролем россиян – УП
Последние новости
12:10
Завязали и заклеили рот скотчем: в Харькове преступная группа напала на 89-летнюю мать бойца
12:04
фотоРФ нанесла удар по пожарной части в Доброполье
11:42
Переговоры о снижении пошлин США для Индии все еще продолжаются
11:28
видеоНа Луганщине взорвали российских военных, которые убивали мирных жителей в Буче
11:07
Топ-генерал НАТО: Рано говорить о развертывании иностранных войск в Украине
10:45
На Харьковщине из-за боевых действий изменятся некоторые пригородные маршруты
10:30
обновленоВ Киеве после работы ПВО упал вражеский дрон – Кличко
10:14
Венс отрицает, что обыск ФБР у экс-советника Трампа был политическим
10:01
В Донецкой области погибла 69-летняя волонтер из Британии: ее тело не могут забрать из-за боевых действий
09:52
Оккупанты убили двух человек в Купянске
Все новости...
Реклама:
Реклама: