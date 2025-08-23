Зеленський пообіцяв напрацювання гарантій безпеки у "найближчі дні"

Президент Володимир Зеленський у суботу провів телефонну розмову з виконувачем обовʼязків премʼєр-міністра Нідерландів Діком Схоофом щодо останніх дипломатичних зусиль з припинення російської агресії.

Джерело: Зеленський у Х, "Європейська правда"

Деталі: Зеленський подякував главі нідерландського уряду за привітання з Днем Державного прапора і допомогу Нідерландів з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Президент наголосив, що Росія не показує жодних намірів до миру, тому потрібен тиск для зміни її позиції та "зустріч на найвищому рівні, щоб обговорити всі питання".

У розмові зі Схоофом Зеленський також обговорив потенційні гарантії безпеки Україні.

"Зараз команди України, США, європейських партнерів працюють над їхньою архітектурою. Усі напрацювання будуть готові в найближчі дні. Говорили про те, як Нідерланди можуть збільшити свою залученість до цього процесу та допомогти з гарантуванням безпеки", – повідомив він.

Також, за словами Зеленського, з очільником уряду Нідерландів він говорив про спільні проєкти й інвестиції в українське оборонне виробництво, анонсувавши "важливі домовленості та зустріч найближчим часом".

Західні держави в останні дні знову активізували дискусії про гарантії безпеки для України, які, за словами генерального секретаря НАТО Марка Рютте, складатимуться з двох рівнів.

Європейські посадовці також обговорюють план відправки британських і французьких військ в Україну в рамках мирної угоди, причому близько 10 країн готові надати своїх військових.

