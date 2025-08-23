Все разделы
Зеленский пообещал наработку гарантий безопасности в "ближайшие дни"

Олег Павлюк, Роман ПетренкоСуббота, 23 августа 2025, 15:02
Зеленский пообещал наработку гарантий безопасности в ближайшие дни
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский в субботу провел телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов Диком Схоофом относительно последних дипломатических усилий по прекращению российской агрессии.

Источник: Зеленский в Х, "Европейская правда"

Детали: Зеленский поблагодарил главу нидерландского правительства за поздравления с Днем Государственного флага и помощь Нидерландов с начала полномасштабного вторжения России.

Президент подчеркнул, что Россия не показывает никаких намерений к миру, поэтому нужно давление для изменения ее позиции и "встреча на высшем уровне, чтобы обсудить все вопросы".

В беседе со Схоофом Зеленский также обсудил потенциальные гарантии безопасности Украины.

"Сейчас команды Украины, США, европейских партнеров работают над их архитектурой. Все наработки будут готовы в ближайшие дни. Говорили о том, как Нидерланды могут увеличить свою вовлеченность в этот процесс и помочь с обеспечением безопасности", – сообщил он.

Также, по словам Зеленского, с главой правительства Нидерландов он говорил о совместных проектах и инвестициях в украинское оборонное производство, анонсировав "важные договоренности и встречу в ближайшее время".

Западные государства в последние дни вновь активизировали дискуссии о гарантиях безопасности для Украины, которые, по словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, будут состоять из двух уровней.

Европейские чиновники также обсуждают план отправки британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения, причем около 10 стран готовы предоставить своих военных.

Читайте также: Формула безопасности. Что важно в переговорах Европы с Трампом о гарантиях для Украины.

На Луганщине взорвались российские военные, которые убивали мирных жителей в Буче
Днепропетровщина: РФ ударила дроном по автобусу на ходу, есть погибший
В России задерживаются десятки поездов после атаки БПЛА
Президент Финляндии: Встреча Зеленского и Путина в ближайшее время очень маловероятна
