Російський солдат втік до Норвегії та попросив притулку
Субота, 23 серпня 2025, 15:56
Російський військовослужбовець, затриманий у норвезькому прикордонному регіоні Фіннмарк після незаконного перетину кордону, попросив притулку.
Джерело: портал Dagbladet із посиланням на адвоката, пише "Європейська правда"
Деталі: За словами адвоката Тронда Піті, затриманий є громадянином Росії, колишнім солдатом російської армії, який воював в Україні.
Пряма мова адвоката: "Він перетнув кордон пішки, перелізши через паркан. Коли він опинився на норвезькій території, самостійно звернувся до місцевої влади".
Деталі: Правозахисник додав, що його підзахисний проходитиме стандартну процедуру розгляду прохання про притулок.
Передісторія:
- Про затримання російського військовослужбовця після незаконного перетину кордону з Норвегією стало відомо напередодні. Його адвокат сказав, що чоловік уже пройшов кілька допитів.
- Це не перший випадок, коли російські військові та бойовики просять притулку в Норвегії. Нагадаємо, на початку 2023 року до Норвегії втік колишній командир групи Вагнера, який став відомий бійкою в барі.