Російський солдат втік до Норвегії та попросив притулку

Російський військовослужбовець, затриманий у норвезькому прикордонному регіоні Фіннмарк після незаконного перетину кордону, попросив притулку.

Джерело: портал Dagbladet із посиланням на адвоката, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами адвоката Тронда Піті, затриманий є громадянином Росії, колишнім солдатом російської армії, який воював в Україні.

Пряма мова адвоката: "Він перетнув кордон пішки, перелізши через паркан. Коли він опинився на норвезькій території, самостійно звернувся до місцевої влади".

Деталі: Правозахисник додав, що його підзахисний проходитиме стандартну процедуру розгляду прохання про притулок.

Передісторія:

