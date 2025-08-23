Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російський солдат втік до Норвегії та попросив притулку

Олег Павлюк, Ольга КацімонСубота, 23 серпня 2025, 15:56
Російський солдат втік до Норвегії та попросив притулку
Фото: Steinar Myhr

Російський військовослужбовець, затриманий у норвезькому прикордонному регіоні Фіннмарк після незаконного перетину кордону, попросив притулку.

Джерело: портал Dagbladet із посиланням на адвоката, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами адвоката Тронда Піті, затриманий є громадянином Росії, колишнім солдатом російської армії, який воював в Україні.

Реклама:

Пряма мова адвоката: "Він перетнув кордон пішки, перелізши через паркан. Коли він опинився на норвезькій території, самостійно звернувся до місцевої влади".

Деталі: Правозахисник додав, що його підзахисний проходитиме стандартну процедуру розгляду прохання про притулок.

Передісторія:

РЕКЛАМА:
  • Про затримання російського військовослужбовця після незаконного перетину кордону з Норвегією стало відомо напередодні. Його адвокат сказав, що чоловік уже пройшов кілька допитів.
  • Це не перший випадок, коли російські військові та бойовики просять притулку в Норвегії. Нагадаємо, на початку 2023 року до Норвегії втік колишній командир групи Вагнера, який став відомий бійкою в барі.

російсько-українська війнаНорвегіяармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоЗСУ підняли синьо-жовті прапори на етнічних українських землях на Курщині
відеоЗСУ повернули контроль над Зеленим Гаєм на Донеччині – ОСУВ "Дніпро"
Лузан виграла друге золото за день на чемпіонаті світу з веслування
відеоРозвідники й ЗСУ зірвали спробу наступу росіян на Донеччині, РДК взяв у полон 16 окупантів
Переважна більшість українців спілкуються вдома державною мовою – опитування
Зеленський підписав нові санкції: під обмеження потрапили родичі Путіна та російські компанії
Усі новини...
російсько-українська війна
Більшість поляків проти відправлення військ до України – опитування
Фінський президент вірить у силу Трампа примусити Росію до миру
На Донеччині загинула 69-річна волонтерка з Британії: її тіло не можуть забрати через бойові дії
Останні новини
22:41
Генштаб: На Покровському напрямку росіяни атакували 40 разів, на Новопавлівському – 27
22:10
Парламент Нідерландів не підтримав визнання Палестини і санкції проти Ізраїлю
21:47
CNN: Росія планує випускати понад 6 тисяч "Шахедів" щомісяця
21:42
оновленоДТП з громадським транспортом у Харкові: затримали нетверезого водія авто
21:19
тенісUS Open готується до нашестя агресивних комах
21:16
відеоЗСУ підняли синьо-жовті прапори на етнічних українських землях на Курщині
21:13
Coca-Cola планує продати найбільшу мережу кавʼярень у Британії – SkyNews
21:00
ОновленоДрони атакували Санкт-Петербург і Москву
20:46
фотоНа Дніпропетровщині через атаки РФ загинула людина, 9 постраждали
20:40
Майже половина поляків не довіряє Трампу в питаннях безпеки Польщі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: