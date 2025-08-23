Российский солдат сбежал в Норвегию и попросил убежища
Суббота, 23 августа 2025, 15:56
Российский военнослужащий, задержанный в норвежском приграничном регионе Финнмарк после незаконного пересечения границы, попросил убежища.
Источник: портал Dagbladet со ссылкой на адвоката, пишет "Европейская правда"
Детали: По словам адвоката Тронда Пити, задержанный является гражданином России, бывшим солдатом российской армии, который воевал в Украине.
Прямая речь адвоката: "Он пересёк границу пешком, перелез через забор. Когда оказался на норвежской территории, самостоятельно обратился к местным властям".
Детали: Правозащитник добавил, что его подзащитный будет проходить стандартную процедуру рассмотрения просьбы об убежище.
Предыстория:
- О задержании российского военнослужащего после незаконного пересечения границы с Норвегией стало известно накануне. Его адвокат сказал, что мужчина уже прошел несколько допросов.
- Это не первый случай, когда российские военные и боевики просят убежища в Норвегии. Напомним, в начале 2023 года в Норвегию сбежал бывший командир группы Вагнера, который стал известен дракой в баре.