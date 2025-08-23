Российский солдат сбежал в Норвегию и попросил убежища

Российский военнослужащий, задержанный в норвежском приграничном регионе Финнмарк после незаконного пересечения границы, попросил убежища.

Источник: портал Dagbladet со ссылкой на адвоката, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам адвоката Тронда Пити, задержанный является гражданином России, бывшим солдатом российской армии, который воевал в Украине.

Реклама:

Прямая речь адвоката: "Он пересёк границу пешком, перелез через забор. Когда оказался на норвежской территории, самостоятельно обратился к местным властям".

Детали: Правозащитник добавил, что его подзащитный будет проходить стандартную процедуру рассмотрения просьбы об убежище.

Предыстория:

РЕКЛАМА: