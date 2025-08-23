Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российский солдат сбежал в Норвегию и попросил убежища

Олег Павлюк, Ольга КацимонСуббота, 23 августа 2025, 15:56
Российский солдат сбежал в Норвегию и попросил убежища
Фото: Steinar Myhr

Российский военнослужащий, задержанный в норвежском приграничном регионе Финнмарк после незаконного пересечения границы, попросил убежища.

Источник: портал Dagbladet со ссылкой на адвоката, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам адвоката Тронда Пити, задержанный является гражданином России, бывшим солдатом российской армии, который воевал в Украине.

Реклама:

Прямая речь адвоката: "Он пересёк границу пешком, перелез через забор. Когда оказался на норвежской территории, самостоятельно обратился к местным властям".

Детали: Правозащитник добавил, что его подзащитный будет проходить стандартную процедуру рассмотрения просьбы об убежище.

Предыстория:

РЕКЛАМА:
  • О задержании российского военнослужащего после незаконного пересечения границы с Норвегией стало известно накануне. Его адвокат сказал, что мужчина уже прошел несколько допросов.
  • Это не первый случай, когда российские военные и боевики просят убежища в Норвегии. Напомним, в начале 2023 года в Норвегию сбежал бывший командир группы Вагнера, который стал известен дракой в баре.

российско-украинская войнаНорвегияармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видеоВСУ подняли сине-желтые флаги на этнических украинских землях в Курской области
видеоВСУ вернули контроль над Зеленым Гаем в Донецкой области – ОСГВ "Днепр"
Лузан выиграла второе золото за день на чемпионате мира по гребле
видеоРазведчики и ВСУ сорвали попытку наступления россиян на Донетчине, РДК взял в плен 16 оккупантов
Подавляющее большинство украинцев общаются дома на государственном языке – опрос
Зеленский подписал новые санкции: под ограничения попали родственники Путина и российские компании
Все новости...
российско-украинская война
Большинство поляков против отправки войск в Украину – опрос
Финский президент верит в силу Трампа принудить Россию к миру
В Донецкой области погибла 69-летняя волонтер из Британии: ее тело не могут забрать из-за боевых действий
Последние новости
22:41
Генштаб: На Покровском направлении россияне атаковали 40 раз, на Новопавловском – 27
22:10
Парламент Нидерландов не поддержал признание Палестины и санкции против Израиля
21:47
CNN: Россия планирует выпускать более 6 тысяч "Шахедов" ежемесячно
21:42
обновленоДТП с общественным транспортом в Харькове: задержали нетрезвого водителя автомобиля
21:19
теннисUS Open готовится к нашествию агрессивных насекомых
21:16
видеоВСУ подняли сине-желтые флаги на этнических украинских землях в Курской области
21:13
Coca-Cola планирует продать крупнейшую сеть кофеен в Британии - SkyNews
21:00
ОбновленоДроны атаковали Санкт-Петербург и Москву
20:46
фотоВ Днепропетровской области в результате атак РФ погиб человек, 9 пострадали
20:40
Почти половина поляков не доверяет Трампу в вопросах безопасности Польши
Все новости...
Реклама:
Реклама: