Українці готові проголосувати за президента Зеленського і партію Залужного – опитування

Найбільше громадян України на найближчих президентських виборах проголосували б за чинного главу держави Володимира Зеленського, але на парламентських – за гіпотетичну "партію Залужного".

Джерело: опитування соціологічної групи "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту, проведене у період з 22 по 27 липня

Деталі: На запитання "Якщо президентські вибори відбудуться цієї неділі, за якого кандидата, якщо такий є, ви проголосуєте?", 31% усіх опитаних обрали Володимира Зеленського, 25% – Валерія Залужного, 6% – Петра Порошенка, 5% – Кирила Буданова.

Водночас на заході Україна підтримка Зеленського і Залужного однакова – 27%. У віковій групі 50+ підтримка Залужного переважає підтримку Зеленського – 31% проти 30%.

На питання "Чи схвалюєте ви діяльність президента Володимира Зеленського?" 33% відповіли, що дуже схвалюють, 32% – деякою мірою схвалюють, по 16% – дуже не схвалюють або деякою мірою не схвалюють.

Відповідаючи на питання, за яку партію вони б проголосували, 22% обрали "партію Залужного", 14% – "блок Зеленського", по 8% – партію "Азов" і "Європейську солідарність".

"Партію Залужного" обирають більше, ніж "блок Зеленського" в усіх вікових групах і майже в усіх регіонах – лише на півдні їхній рейтинг однаковий (19%).

При цьому 74% опитаних відповіли, що хотіли б бачити нові партії на майбутніх парламентських виборах, 17% – задоволені тими, що є.

Довідково: Опитування проведено по всій території України, окрім окупованих територій, методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI), на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Всього було опитано 2400 мешканців України віком 18 років і старше. Похибка за припущення щодо простого випадкового відбору становить 2,0 відсоткових пункти для повної вибірки.