Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Українці готові проголосувати за президента Зеленського і партію Залужного – опитування

Катерина ТищенкоСубота, 23 серпня 2025, 17:18
Українці готові проголосувати за президента Зеленського і партію Залужного – опитування
Зеленський і Залужний, фото ОП

Найбільше громадян України на найближчих президентських виборах проголосували б за чинного главу держави Володимира Зеленського, але на парламентських – за гіпотетичну "партію Залужного".

Джерело: опитування соціологічної групи "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту, проведене у період з 22 по 27 липня

Деталі: На запитання "Якщо президентські вибори відбудуться цієї неділі, за якого кандидата, якщо такий є, ви проголосуєте?", 31% усіх опитаних обрали Володимира Зеленського, 25% – Валерія Залужного, 6% – Петра Порошенка, 5% – Кирила Буданова.

Реклама:
 

Водночас на заході Україна підтримка Зеленського і Залужного однакова – 27%. У віковій групі 50+ підтримка Залужного переважає підтримку Зеленського – 31% проти 30%.

 

На питання "Чи схвалюєте ви діяльність президента Володимира Зеленського?" 33% відповіли, що дуже схвалюють, 32% – деякою мірою схвалюють, по 16% – дуже не схвалюють або деякою мірою не схвалюють.

 

Відповідаючи на питання, за яку партію вони б проголосували, 22% обрали "партію Залужного", 14% – "блок Зеленського", по 8% – партію "Азов" і "Європейську солідарність".

РЕКЛАМА:
 

"Партію Залужного" обирають більше, ніж "блок Зеленського" в усіх вікових групах і майже в усіх регіонах – лише на півдні їхній рейтинг однаковий (19%).

 

При цьому 74% опитаних відповіли, що хотіли б бачити нові партії на майбутніх парламентських виборах, 17% – задоволені тими, що є.

 

Довідково: Опитування проведено по всій території України, окрім окупованих територій, методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI), на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Всього було опитано 2400 мешканців України віком 18 років і старше. Похибка за припущення щодо простого випадкового відбору становить 2,0 відсоткових пункти для повної вибірки.

опитуванняЗеленськийЗалужнийвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Українка Лузан завоювала друге золото на чемпіонаті світу з веслування
фото, відеоНа Харківщині палають понад 100 га лісу
Зеленський пообіцяв напрацювання гарантій безпеки у "найближчі дні"
ЗМІ: Китай готовий відправити миротворців в Україну
фотоУ Мукачеві на третю добу загасили пожежу після російського удару
Оновлено. фотоУ катастрофі МіГ-29 загинув льотчик бригади "Привид Києва"
Усі новини...
опитування
Більшість поляків проти відправлення військ в Україну – опитування
Понад 70% українців вірять в перемогу України у війні проти Росії – опитування
Українці назвали 3 основні ознаки перемоги у війні з Росією
Останні новини
17:52
Українці спрогнозували терміни закінчення війни, 80% вірять у перемогу – опитування
17:36
ФотоУ Києві маршрутка зіткнулася з автобусом: двоє постраждалих
17:28
Як у 1991 році в Києві прапор УРСР замінили на український стяг – архівне відео
17:18
Українці готові проголосувати за президента Зеленського і партію Залужного – опитування
17:11
Промова Аль Пачіно, Сендлер та неймовірний Волберг: найкращі фільми про американський футбол
17:08
Єврокомісар очікує, що держави ЄС інвестують позики SAFE в українську оборонку
16:57
Сили безпілотних систем відзвітували про тиждень ударів по російських НПЗ
16:29
Чому влітку зростає захворюваність на COVID-19: три причини від науковців
16:27
Більшість поляків проти відправлення військ в Україну – опитування
16:10
Суд наказав не повертати урожай із землі Міноборони, якою користувалися фермери
Усі новини...
Реклама:
Реклама: