Катерина ТищенкоСуббота, 23 августа 2025, 17:18
Украинцы готовы проголосовать за президента Зеленского и партию Залужного – опрос
Зеленский и Залужный, фото ОП

Больше всего граждан Украины на ближайших президентских выборах проголосовали бы за действующего главу государства Владимира Зеленского, но на парламентских – за гипотетическую "партию Залужного".

Источник: опрос социологической группы "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института, проведенный в период с 22 по 27 июля

Детали: На вопрос "Если президентские выборы состоятся в это воскресенье, за какого кандидата, если таковой имеется, вы проголосуете?", 31% всех опрошенных выбрали Владимира Зеленского, 25% – Валерия Залужного, 6% – Петра Порошенко, 5% – Кирилла Буданова.

В то же время на западе Украины поддержка Зеленского и Залужного одинакова – 27%. В возрастной группе 50+ поддержка Залужного превосходит поддержку Зеленского – 31% против 30%.

 

На вопрос "Одобряете ли вы деятельность президента Владимира Зеленского?" 33% ответили, что очень одобряют, 32% – в какой-то мере одобряют, по 16% – очень не одобряют или в какой-то мере не одобряют.

 

Отвечая на вопрос, за какую партию они бы проголосовали, 22% выбрали "партию Залужного", 14% – "блок Зеленского", по 8% – партию "Азов" и "Европейскую солидарность".

"Партию Залужного" выбирают больше, чем "блок Зеленского" во всех возрастных группах и почти во всех регионах – только на юге их рейтинг одинаков (19%).

 

При этом 74% опрошенных ответили, что хотели бы видеть новые партии на предстоящих парламентских выборах, 17% – довольны существующими.

 

Справочно: Опрос проведен по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий, методом телефонного интервью с использованием компьютера (CATI), на основе случайной выборки мобильных номеров. Всего было опрошено 2400 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше. Погрешность по предположению о простом случайном отборе составляет 2,0 процентных пункта для полной выборки.

