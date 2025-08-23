Зеленський підписав нові санкції: під обмеження потрапили родичі Путіна та російські компанії

Президент Володимир Зеленський підписав два укази, якими ввів у дію рішення РНБО щодо застосування санкцій проти фізичних та юридичних осіб, причетних до російської агресії.

Джерело: допис Зеленського у соцмережах, укази №612/2025, №613/2025

Деталі: Першим указом Україна синхронізувала свої санкції з обмеженнями, запровадженими Канадою у 2025 році. Під санкції потрапили 139 фізичних та юридичних осіб, які працюють на російську воєнну машину.

Другим указом обмеження накладено ще на 28 іноземних громадян, що допомагають окупаційній владі на тимчасово захоплених територіях.

Президент наголосив, що всі, хто підтримує російську війну та окупацію, "повинні відчувати на собі реальний тиск світу".

Згідно з оприлюдненими документами, до переліку фізичних осіб потрапили:

Людмила Очеретна (Путіна) — колишня дружина очільника Кремля Володимира Путіна

Артур Очеретний — її нинішній чоловік

Михайло Путін — двоюрідний брат Володимира Путіна

Михайло Шеломов — племінник правителя Росії

Ігор Зеленський — російський балетмейстер, колишній чоловік доньки Путіна

інші наближені до Кремля особи та бізнесмени, пов’язані з фінансуванням війни.

Санкції передбачають блокування активів, заборону в’їзду в Україну, обмеження торговельних операцій і транзиту, заборону участі в приватизації та державних закупівлях, а також інші обмежувальні заходи строком на 10 років

Окремим списком визначено російські компанії, серед яких:

АТ "Група Арнест" (виробництво косметики та побутової хімії)

ТОВ "Пивоварна компанія Балтика" (пивоваріння)

АТ "ВГ Інвест",

АТ і ТОВ "Група компаній Вмєстє",

ПАТ "Юніпро" (енергетика),

АТ "Отеко" (логістика та нафтова інфраструктура)

До цих підприємств застосовано блокування активів, обмеження торгівлі, заборону на передачу технологій, участь у спільних проєктах та інші санкційні заходи строком на 10 років.

Зеленський підкреслив, що Україна працює з міжнародними партнерами для синхронізації санкцій у їхніх юрисдикціях, аби "жоден спільник російських окупантів не уникнув відповідальності".