Зеленский подписал новые санкции: под ограничения попали родственники Путина и российские компании

Ольга КацимонСуббота, 23 августа 2025, 18:27
Зеленский подписал новые санкции: под ограничения попали родственники Путина и российские компании
Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский подписал два указа, которыми ввёл в действие решение СНБО о применении санкций против физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии.

Источник: пост Зеленского в соцсетях, указы №612/2025, №613/2025

Детали: Первым указом Украина синхронизировала свои санкции с ограничениями, введёнными Канадой в 2025 году. Под санкции попали 139 физических и юридических лиц, работающих на российскую военную машину.

Вторым указом ограничения наложены ещё на 28 иностранных граждан, которые помогают оккупационной власти на временно захваченных территориях.

Президент подчеркнул, что все, кто поддерживает российскую войну и оккупацию, "должны ощущать на себе реальное давление мира".

Согласно опубликованным документам, в перечень физических лиц вошли:

  • Людмила Очеретная (Путина) — бывшая жена правителя России Владимира Путина,
  • Артур Очеретный — её нынешний муж,
  • Михаил Путин — двоюродный брат Владимира Путина,
  • Михаил Шеломов — племянник правителя Росси,
  • Игорь Зеленский — российский балетмейстер, бывший муж дочери Путина,
  • другие приближённые к Кремлю лица и бизнесмены, связанные с финансированием войны.

Санкции предусматривают блокировку активов, запрет въезда в Украину, ограничение торговых операций и транзита, запрет участия в приватизации и государственных закупках, а также другие ограничительные меры сроком на 10 лет.

Отдельным списком определены российские компании, среди которых:

  • АО "Группа Арнест" (производство косметики и бытовой химии),
  • ООО "Пивоваренная компания Балтика" (пивоварение),
  • АО "ВГ Инвест",
  • АО и ООО "Группа компаний Вместе",
  • ПАО "Юнипро" (энергетика),
  • АО "Отеко" (логистика и нефтяная инфраструктура).

В отношении этих предприятий применено блокирование активов, ограничения торговли, запрет на передачу технологий, участие в совместных проектах и другие санкционные меры сроком на 10 лет.

Зеленский подчеркнул, что Украина работает с международными партнёрами для синхронизации санкций в их юрисдикциях, чтобы "ни один сообщник российских оккупантов не избежал ответственности".

ЗеленскийсанкцииПутин
