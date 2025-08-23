Дрони атакували Санкт-Петербург і Москву

У суботу Санкт-Петербург, Ленінградська область та Москва зазнали атаки безпілотників.

Джерела: мер Москви Сергій Собянін, губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко, губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов, Північно-Західна транспортна прокуратура Росії

Деталі: Через загрозу аеропорт Пулково тимчасово припинив роботу, десятки рейсів були затримані. У регіоні також попередили про можливе уповільнення мобільного інтернету.

Реклама:

Губернатор Ленінградської області РФ Олександр Дрозденко повідомив про знищення одного безпілотника в Тосненському районі. Згодом він уточнив, що там збили ще три дрони, а також по одному — у Киришах та Гатчині.

Дрозденко закликав мешканців регіону утриматися від перебування біля промислових зон, підприємств та у громадських місцях через велику кількість безпілотників у повітряному просторі. Він також повідомив, що дав розпорядження перевести всі підрозділи на режим підвищеної готовності.

Губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов повідомив про збиття дрона в Пушкінському районі, уточнивши, що це сталося на безпечній відстані від житлових будинків. Згодом він підтвердив знищення ще одного безпілотника в Красносільському районі Санкт-Петербурга.

РЕКЛАМА:

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що сили протиповітряної оборони збили безпілотник, який летів у напрямку столиці РФ. За його словами, на місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб. Про постраждалих чи руйнування наразі не повідомляється.