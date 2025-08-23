Дроны атаковали Санкт-Петербург и Москву

В субботу Санкт-Петербург, Ленинградская область и Москва подверглись атаке беспилотников.

Источники: мер Москвы Сергей Собянин, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, Северо-Западная транспортная прокуратура России.

Детали: Из-за угрозы аэропорт Пулково временно приостановил работу, десятки рейсов были задержаны. В регионе также предупредили о возможном замедлении мобильного интернета.

Губернатор Ленинградской области РФ Александр Дрозденко сообщил об уничтожении одного беспилотника в Тосненском районе. Позднее он уточнил, что там сбили ещё три дрона, а также по одному в Киришах и Гатчине.

Дрозденко призвал жителей региона воздержаться от пребывания возле промышленных зон, предприятий и в общественных местах из-за большого количества беспилотников в воздушном пространстве. Он также сообщил, что дал распоряжение перевести все подразделения на режим повышенной готовности.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о сбитии дрона в Пушкинском районе, уточнив, что это произошло на безопасном расстоянии от жилых домов. Позднее он подтвердил уничтожение ещё одного беспилотника в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, летевший в направлении столицы РФ. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. О пострадавших или разрушениях на данный момент не сообщается.