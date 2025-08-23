Розвідники й ЗСУ зірвали спробу наступу росіян на Донеччині, РДК взяв у полон 16 окупантів
Головне управління розвідки опублікувало відео операції за участю своїх підрозділів, в тому числі РДК, під час якої було зупинено спробу прориву ворога на Донеччині та не допущено його просування у напрямку кордонів Дніпропетровщини.
Джерело: ГУР
Деталі: У спільній операції підрозділи Російський Добровольчий Корпус та "Братство" зі складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України разом із воїнами 5-ї окремої важкої механізованої бригади ЗСУ успішно зупинили спробу прориву ворога на Донеччині та не допустили просування росіян у напрямку кордонів Дніпропетровської області.
Під час штурмових дій та зачисток бійці РДК взяли в полон 16 російських військовослужбовців.
Серед них — "прапороносці", які мали зняти фейкові новини про "захоплення" українських населених пунктів, зокрема села Андріївка-Клевцове.
ГУР опублікувало відео операції, однак не повідомляє, коли саме її було проведено.