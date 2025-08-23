Все разделы
Разведчики и ВСУ сорвали попытку наступления россиян на Донетчине, РДК взял в плен 16 оккупантов

Катерина ТищенкоСуббота, 23 августа 2025, 19:36
скриншот видео ГУР

Главное управление разведки опубликовало видео операции с участием своих подразделений, в том числе РДК, в ходе которой была остановлена попытка прорыва врага в Донецкой области и не допущено его продвижение в направлении границ Днепропетровской области.

Источник: ГУР

Детали: В совместной операции подразделения Российский Добровольческий Корпус и "Братство" из состава "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины вместе с воинами 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ успешно остановили попытку прорыва врага в Донецкой области и не допустили продвижения россиян в направлении границ Днепропетровской области.

Во время штурмовых действий и зачисток бойцы РДК взяли в плен 16 российских военнослужащих.

Среди них — "знаменосцы", которые должны были снять фейковые новости о "захвате" украинских населенных пунктов, в частности села Андреевка-Клевцово.

ГУР опубликовало видео операции, однако не сообщает, когда именно она была проведена.

Разведчики и ВСУ сорвали попытку наступления россиян на Донетчине, РДК взял в плен 16 оккупантов
Разведчики и ВСУ сорвали попытку наступления россиян на Донетчине, РДК взял в плен 16 оккупантов
