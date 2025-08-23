Усі розділи
ЗСУ повернули контроль над Зеленим Гаєм на Донеччині – ОСУВ "Дніпро"

Катерина ТищенкоСубота, 23 серпня 2025, 20:27
Зелений Гай Донецької області, deepstatemap

Бійці 37 окремої бригади морської піхоти спільно з 214 окремим штурмовим батальйоном OPFOR зупинили просування ворога та відновили контроль над населеним пунктом Зелений Гай, що у Донецькій області.

Джерело: оперативно-стратегічне угруповання військ "Дніпро" у Telegram

Деталі: Повідомляється, що станом на 23 серпня ворог продовжує активні спроби повернути цей населений пункт під свій контроль та окупувати решту населених пунктів Донецької області на цьому напрямку.

"Але наші воїни стоять непохитно, і у День державного прапора України Зелений Гай залишається під синьо-жовтим стягом", – заявили в ОСУВ "Дніпро".

Що передувало: 21 серпня українські війська повернули під свій контроль більшу частину села Товсте (раніше Толстой) Донецької області.

