ВСУ вернули контроль над Зеленым Гаем в Донецкой области – ОСГВ "Днепр"

Бойцы 37 отдельной бригады морской пехоты совместно с 214 отдельным штурмовым батальоном OPFOR остановили продвижение врага и восстановили контроль над населенным пунктом Зеленый Гай в Донецкой области.

Источник: оперативно-стратегическая группировка войск "Днепр" в Telegram

Кадри звільнення населеного пункту Зелений Гай на Донеччині. Відео: 37 окрема бригада морської піхоти pic.twitter.com/HBrMF7rrQO Реклама: August 23, 2025

Детали: Сообщается, что по состоянию на 23 августа враг продолжает активные попытки вернуть этот населенный пункт под свой контроль и оккупировать остальные населенные пункты Донецкой области на этом направлении.

"Но наши воины стоят непоколебимо, и в День государственного флага Украины Зеленый Гай остается под сине-желтым знаменем", – заявили в ОСУВ "Днепр".

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: 21 августа украинские войска вернули под свой контроль большую часть села Толстое (ранее Толстой) Донецкой области.