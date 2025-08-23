Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ вернули контроль над Зеленым Гаем в Донецкой области – ОСГВ "Днепр"

Катерина ТищенкоСуббота, 23 августа 2025, 20:27
ВСУ вернули контроль над Зеленым Гаем в Донецкой области – ОСГВ Днепр
Зеленый Гай Донецкой области, deepstatemap

Бойцы 37 отдельной бригады морской пехоты совместно с 214 отдельным штурмовым батальоном OPFOR остановили продвижение врага и восстановили контроль над населенным пунктом Зеленый Гай в Донецкой области.

Источник: оперативно-стратегическая группировка войск "Днепр" в Telegram

Детали: Сообщается, что по состоянию на 23 августа враг продолжает активные попытки вернуть этот населенный пункт под свой контроль и оккупировать остальные населенные пункты Донецкой области на этом направлении.

"Но наши воины стоят непоколебимо, и в День государственного флага Украины Зеленый Гай остается под сине-желтым знаменем", – заявили в ОСУВ "Днепр".

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: 21 августа украинские войска вернули под свой контроль большую часть села Толстое (ранее Толстой) Донецкой области.

Донецкая областьдеоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видеоРазведчики и ВСУ сорвали попытку наступления россиян на Донетчине, РДК взял в плен 16 оккупантов
Подавляющее большинство украинцев общаются дома на государственном языке – опрос
Зеленский подписал новые санкции: под ограничения попали родственники Путина и российские компании
Украинцы готовы проголосовать за президента Зеленского и партию Залужного – опрос
Украинка Лузан завоевала второе золото на чемпионате мира по гребле
фото, видеоВ Харьковской области горит более 100 га леса
Все новости...
Донецкая область
Разведчики и ВСУ сорвали попытку наступления россиян на Донетчине, РДК взял в плен 16 оккупантов
РФ нанесла удар по пожарной части в Доброполье
Более 20 человек ранены и двое убиты в Донецкой и Херсонской областях
Последние новости
20:40
Почти половина поляков не доверяет Трампу в вопросах безопасности Польши
20:27
видеоВСУ вернули контроль над Зеленым Гаем в Донецкой области – ОСГВ "Днепр"
20:26
Лузан выиграла второе золото за день на чемпионате мира по гребле
19:55
В Армении на протесте требовали вывода россиян с военной базы
19:41
Иран заявил, что построил военные заводы в "нескольких странах"
19:36
видеоРазведчики и ВСУ сорвали попытку наступления россиян на Донетчине, РДК взял в плен 16 оккупантов
19:22
Бельгиец Филипсен стал победителем первого этапа веломногодневки Вуэльта-2025
19:11
фотоВ Харькове столкнулись автомобиль, троллейбус и автобус: 8 пострадавших
18:58
Дроны атаковали Санкт-Петербург: остановлена работа аэропорта Пулково
18:52
Немецкие СМИ: Задержанный в Италии украинец мог координировать подрыв "Северных потоков"
Все новости...
Реклама:
Реклама: