На Дніпропетровщині через атаки РФ загинула людина, 9 постраждали

Внаслідок ворожих атак у Синельниківському районі Дніпропетровщини у суботу загинула людина, 9 постраждали.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Синельниківщина, фото: Сергій Лисак/Telegram

Пряма мова: "На Синельниківщині сьогодні – 9 постраждалих від ворожого терору. Одна людина, на жаль загинула".

Деталі: Загалом у районі внаслідок атак безпілотниками та КАБами понівечені 7 приватних будинків і мікроавтобус. Виникли пожежі, вогонь уже загасили.