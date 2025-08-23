Усі розділи
На Дніпропетровщині через атаки РФ загинула людина, 9 постраждали

Катерина ТищенкоСубота, 23 серпня 2025, 20:46
На Дніпропетровщині через атаки РФ загинула людина, 9 постраждали
Синельниківщина, фото: Сергій Лисак/Telegram

Внаслідок ворожих атак у Синельниківському районі Дніпропетровщини у суботу загинула людина, 9 постраждали.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Синельниківщина, фото: Сергій Лисак/Telegram
Синельниківщина, фото: Сергій Лисак/Telegram

Пряма мова: "На Синельниківщині сьогодні – 9 постраждалих від ворожого терору. Одна людина, на жаль загинула".

Деталі: Загалом у районі внаслідок атак безпілотниками та КАБами понівечені 7 приватних будинків і мікроавтобус. Виникли пожежі, вогонь уже загасили.

Дніпропетровська область
