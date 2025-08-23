Все разделы
В Днепропетровской области в результате атак РФ погиб человек, 9 пострадали

Катерина ТищенкоСуббота, 23 августа 2025, 20:46
В Днепропетровской области в результате атак РФ погиб человек, 9 пострадали
Синельниковщина, фото: Сергей Лысак/Telegram

В результате вражеских атак в Синельниковском районе Днепропетровской области в субботу погиб человек, 9 пострадали.

Источник: глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram

Синельниковщина, фото: Сергей Лысак/Telegram
Синельниковщина, фото: Сергей Лысак/Telegram

Прямая речь: "В Синельниковском районе сегодня – 9 пострадавших от вражеского террора. Один человек, к сожалению, погиб".

Детали: Всего в районе в результате атак беспилотниками и УАБами повреждены 7 частных домов и микроавтобус. Возникли пожары, огонь уже потушен.

Днепропетровская областьвойна
