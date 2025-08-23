Усі розділи
ЗСУ підняли синьо-жовті прапори на етнічних українських землях на Курщині

Катерина ТищенкоСубота, 23 серпня 2025, 21:16
Гуєво на Курщині, deepstatemap

Військові батальйону безпілотних систем "Rugby Team" 129 ОВМБр підняли синьо-жовті прапори на етнічних українських землях у селах Горналь і Гуєво в Курській області РФ.

Джерело: батальйон безпілотних систем "Rugby Team" 129 ОВМБр

Дослівно: "До Дня державного прапора України оператори батальйону безпілотних систем "Rugby Team" 129 окремої важкої механізованої бригади підняли синьо-жовті прапори на етнічних землях, що належать до української Слобожанщини.

Нині вони майорять над Горналью та Гуєво — як знак незламності, як нагадування ворогу: Україна завжди пам’ятає та повертає своє".

