ВСУ подняли сине-желтые флаги на этнических украинских землях в Курской области

Катерина ТищенкоСуббота, 23 августа 2025, 21:16
Гуево на Курщине, deepstatemap

Военные батальона беспилотных систем "Rugby Team" 129 ОВМБр подняли сине-желтые флаги на этнических украинских землях в селах Горналь и Гуево в Курской области РФ.

Источник: батальон беспилотных систем "Rugby Team" 129 ОВМБр

Дословно: "Ко Дню государственного флага Украины операторы батальона беспилотных систем "Rugby Team" 129 отдельной тяжелой механизированной бригады подняли сине-желтые флаги на этнических землях, принадлежащих украинской Слобожанщине.

Сейчас они развеваются над Горналью и Гуево — как знак несокрушимости, как напоминание врагу: Украина всегда помнит и возвращает свое".

Курская область Вооруженные силы
