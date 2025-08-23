Усі розділи
CNN: Росія планує випускати понад 6 тисяч "Шахедів" щомісяця

Ольга КацімонСубота, 23 серпня 2025, 21:47
Росія нарощує виробництво ударних безпілотників і найближчим часом може вийти на випуск понад 6 тисяч дронів типу "Шахед" щомісяця.

Джерело: CNN з посиланням на українську воєнну розвідку

Деталі: За даними джерел, виготовляти дрони всередині країни стало значно дешевше, ніж на початку повномасштабного вторгнення.

У 2022 році Москва платила в середньому 200 тисяч доларів за один такий дрон, придбаний в Ірані.

У 2025-му вартість знизилася до близько 70 тисяч доларів завдяки масовому виробництву на заводі в Алабузі (Татарстан).

Дослідження Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) наводить ще нижчі оцінки: вартість Shahed-136 може коливатися від 20 до 50 тисяч доларів. Для порівняння, запуск однієї зенітної ракети-перехоплювача коштує понад 3 мільйони доларів.

Саме низька собівартість дозволяє Кремлю значно інтенсифікувати удари по українських містах та інфраструктурі. Якщо раніше масовані ракетно-дронові атаки відбувалися приблизно раз на місяць, то нині вони повторюються в середньому кожні вісім днів, зазначають експерти CSIS.

Україна змушена витрачати дедалі дорожче озброєння на перехоплення дронів і водночас розробляє власні FPV-апарати та перехоплювачі для протидії масованим атакам.

Що цьому передувало:

російсько-українська війназброябезпілотники
