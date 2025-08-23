Все разделы
CNN: Россия планирует выпускать более 6 тысяч "Шахедов" ежемесячно

Ольга КацимонСуббота, 23 августа 2025, 21:47
CNN: Россия планирует выпускать более 6 тысяч Шахедов ежемесячно
GettyImages

Россия наращивает производство ударных беспилотников и в ближайшее время может выйти на выпуск более 6 тысяч дронов типа "Шахед" ежемесячно.

Источник: CNN со ссылкой на украинскую военную разведку

Детали: По данным источников, изготавливать дроны внутри страны стало значительно дешевле, чем в начале полномасштабного вторжения.

В 2022 году Москва платила в среднем 200 тысяч долларов за один такой дрон, приобретённый в Иране.

В 2025-м стоимость снизилась до примерно 70 тысяч долларов благодаря массовому производству на заводе в Алабуге (Татарстан).

Исследование Центра стратегических и международных исследований (CSIS) приводит ещё более низкие оценки: стоимость Shahed-136 может колебаться от 20 до 50 тысяч долларов. Для сравнения, запуск одной зенитной ракеты-перехватчика обходится более чем в 3 миллиона долларов.

Именно низкая себестоимость позволяет Кремлю значительно усиливать удары по украинским городам и инфраструктуре. Если раньше массированные ракетно-дроновые атаки происходили примерно раз в месяц, то теперь они повторяются в среднем каждые восемь дней, отмечают эксперты CSIS.

Украина вынуждена тратить всё более дорогое вооружение на перехват дронов и одновременно разрабатывать собственные FPV-аппараты и перехватчики для противодействия массированным атакам.

Что этому предшествовало:

российско-украинская войнаоружиебеспилотники
