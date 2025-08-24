Сили оборони відмінусували ще 910 російських вояк
Неділя, 24 серпня 2025, 07:54
За минулу добу Росія у війні проти України втратила ще 910 військових і 40 артсистем.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.08.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1076070 (+910) осіб
- бойових броньованих машин – 23167 (+3) од.
- артилерійських систем – 31898 (+40) од.
- засобів ППО – 1211 (+1) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 53056 (+121) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 59593 (+81) од.