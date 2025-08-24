Усі розділи
Сили оборони відмінусували ще 910 російських вояк

Ольга Глущенко Неділя, 24 серпня 2025, 07:54
Сили оборони відмінусували ще 910 російських вояк
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

За минулу добу Росія у війні проти України втратила ще 910 військових і 40 артсистем.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.08.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1076070 (+910) осіб
  • бойових броньованих машин – 23167 (+3) од.
  • артилерійських систем – 31898 (+40) од.
  • засобів ППО – 1211 (+1) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 53056 (+121) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 59593 (+81) од.

втрати у війніросійсько-українська війнаРосія
