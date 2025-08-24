Силы обороны отминусовали еще 910 российских вояк
Воскресенье, 24 августа 2025, 07:54
За прошедшие сутки Россия в войне против Украины потеряла еще 910 военных и 40 артсистем.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.08.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1076070 (+910) человек
- боевых бронированных машин – 23167 (+3) ед.
- артиллерийских систем – 31898 (+40) ед.
- средств ПВО – 1211 (+1) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 53056 (+121) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 59 593 (+81) ед.