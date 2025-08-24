Все разделы
Силы обороны отминусовали еще 910 российских вояк

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 24 августа 2025, 07:54
Силы обороны отминусовали еще 910 российских вояк
фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Россия в войне против Украины потеряла еще 910 военных и 40 артсистем.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.08.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 1076070 (+910) человек
  • боевых бронированных машин – 23167 (+3) ед.
  • артиллерийских систем – 31898 (+40) ед.
  • средств ПВО – 1211 (+1) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 53056 (+121) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 59 593 (+81) ед.

