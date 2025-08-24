Росіяни атакували будинок на Дніпропетровщині – вбили жінку
Неділя, 24 серпня 2025, 08:21
Під ранок 24 серпня агресор атакував БпЛА будинок у Дубовиківській громаді Дніпропетровської області, загинула 47-річна жінка.
Джерело: Дніпропетровська ОВА
Деталі: За даними влади, також є пошкодження на території сільськогосподарського підприємства.
Горіли також багатоквартирний та приватний будинки й літня кухня.
Безпілотники противник скеровував і на Межівську громаду. Там спалахнули приватна оселя та господарська споруда.
Окрім цього, за минулої доби по Маломихайлівській громаді російські війська вдарили КАБами, потрощені приватні будинки.
Уночі на 24 серпня ворог вдарив ракетою по Павлограду, виникла пожежа.