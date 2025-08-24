Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни атакували будинок на Дніпропетровщині – вбили жінку

Роман ПетренкоНеділя, 24 серпня 2025, 08:21
Росіяни атакували будинок на Дніпропетровщині – вбили жінку
фото: ОВА

Під ранок 24 серпня агресор атакував БпЛА будинок у Дубовиківській громаді Дніпропетровської області, загинула 47-річна жінка.

Джерело: Дніпропетровська ОВА

Деталі: За даними влади, також є пошкодження на території сільськогосподарського підприємства.

Реклама:

Горіли також багатоквартирний та приватний будинки й літня кухня. 

Безпілотники противник скеровував і на Межівську громаду. Там спалахнули приватна оселя та господарська споруда. 

Окрім цього, за минулої доби по Маломихайлівській громаді російські війська вдарили КАБами, потрощені приватні будинки.

РЕКЛАМА:

Уночі на 24 серпня ворог вдарив ракетою по Павлограду, виникла пожежа.

Дніпропетровська областьобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
На День Незалежності Україна провела з РФ обмін полоненими
Канада передасть Україні дрони, боєприпаси та бронетехніку на понад $700 млн
Зеленський присвоїв нові звання начальнику Генштабу та іншим посадовцям
Українка Лузан здобула четверту золоту медаль на чемпіонаті світу з веслування
фотоУ Ленінградській області горить порт після атаки безпілотників
відео"І через сто років тут стоятимуть наші нащадки": Зеленський з Майдану звернувся до українців
Усі новини...
Дніпропетровська область
На Дніпропетровщині через атаки РФ загинула людина, 9 постраждали
Дніпропетровщина: РФ вдарила дроном по автобусу на ходу, є загиблий
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: пошкоджено підприємство, гімназію, вирували пожежі
Останні новини
16:54
Парламентарі 30 країн: Мирна угода, укладена без України і Європи, заохотить агресію РФ
16:51
35 найпамʼятніших миттєвостей українського спорту: чим запам'ятався кожен рік незалежності
16:45
Сирський повідомив про звільнення трьох сіл на Донеччині
16:40
На День Незалежності Україна провела з РФ обмін полоненими
16:31
Прем’єр Канади допустив відправку військових в Україну
16:19
ВідеоЗСУ завдали удару по Сизранському НПЗ в Самарській області РФ
16:09
З російського полону звільнили колишнього мера Херсона
15:57
Зеленський: Україні не потрібен дозвіл США для ударів по РФ
15:53
У США стартує престижний тенісний турнір US Open: які шанси українок
15:49
Зеленський заявив про "дуже позитивні результати на Донбасі" та пообіцяв подробиці згодом
Усі новини...
Реклама:
Реклама: