Россияне атаковали дом в Днепропетровской области – убили женщину

Под утро 24 августа агрессор атаковал БПЛА дом в Дубовиковской громаде Днепропетровской области, погибла 47-летняя женщина.

Источник: Днепропетровская ОВА

Детали: По данным властей, также есть повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия.

Реклама:

Горели также многоквартирный и частный дома и летняя кухня.

Беспилотники противник направлял и на Межевскую громаду. Там вспыхнули частный дом и хозяйственная постройка.

Кроме этого, за прошедшие сутки по Маломихайловской громаде российские войска нанесли удар КАБами, разрушив частные дома.

РЕКЛАМА:

Ночью на 24 августа враг нанес ракетный удар по Павлограду, возник пожар.