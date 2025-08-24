Россияне атаковали дом в Днепропетровской области – убили женщину
Воскресенье, 24 августа 2025, 08:21
Под утро 24 августа агрессор атаковал БПЛА дом в Дубовиковской громаде Днепропетровской области, погибла 47-летняя женщина.
Источник: Днепропетровская ОВА
Детали: По данным властей, также есть повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия.
Реклама:
Горели также многоквартирный и частный дома и летняя кухня.
Беспилотники противник направлял и на Межевскую громаду. Там вспыхнули частный дом и хозяйственная постройка.
Кроме этого, за прошедшие сутки по Маломихайловской громаде российские войска нанесли удар КАБами, разрушив частные дома.
РЕКЛАМА:
Ночью на 24 августа враг нанес ракетный удар по Павлограду, возник пожар.