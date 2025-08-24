Все разделы
Россияне атаковали дом в Днепропетровской области – убили женщину

Роман ПетренкоВоскресенье, 24 августа 2025, 08:21
Россияне атаковали дом в Днепропетровской области – убили женщину
фото: ОВА

Под утро 24 августа агрессор атаковал БПЛА дом в Дубовиковской громаде Днепропетровской области, погибла 47-летняя женщина.

Источник: Днепропетровская ОВА

Детали: По данным властей, также есть повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия.

Горели также многоквартирный и частный дома и летняя кухня.

Беспилотники противник направлял и на Межевскую громаду. Там вспыхнули частный дом и хозяйственная постройка.

Кроме этого, за прошедшие сутки по Маломихайловской громаде российские войска нанесли удар КАБами, разрушив частные дома.

Ночью на 24 августа враг нанес ракетный удар по Павлограду, возник пожар.

Днепропетровская областьобстрел
