Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Прем'єр Канади прибув до Києва

Уляна Кричковська, Роман ПетренкоНеділя, 24 серпня 2025, 09:10
Прем'єр Канади прибув до Києва
Фото: Getty Images

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні приїхав у Київ у День Незалежності, у неділю, 24 серпня.

Джерело: Карні у соцмережі Х, "Європейська правда"

Деталі: Зранку, 24 серпня, Карні заявив, що "щойно прибув до Києва".

Реклама:

"У цей День незалежності України, у цей критичний момент в історії країни, Канада посилює свою підтримку та зусилля на шляху до справедливого і тривалого миру в Україні", – написав він.

Напередодні ЗМІ писали, що спецпредставника президента США з питань України Кіта Келлога очікують у Києві з дводенним візитом 24 та 25 серпня.

А 22 серпня президент Володимир Зеленський у Києві провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

КанадаКиївдипломатичні відносинивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоУ Ленінградській області горить порт після атаки безпілотників
відео"І через сто років тут стоятимуть наші нащадки": Зеленський з Майдану звернувся до українців
Пентагон місяцями блокує далекобійні удари України по території Росії – WSJ
Мерц про прогрес врегулювання в Україні: Ми пройшли 200 метрів із 10 кілометрів
відеоЗСУ підняли синьо-жовті прапори на етнічних українських землях на Курщині
Лузан виграла друге золото за день на чемпіонаті світу з веслування
Усі новини...
Канада
Прем’єр Канади вирушить до Європи, щоб обговорити оборону і безпеку
Глава МЗС Канади та держсекретар США поспілкувалися про підтримку України
Ухвалювати рішення про майбутнє України можуть лише українці – МЗС Канади
Останні новини
10:36
Парламент Канади підсвітили синьо-жовтими кольорами
10:28
фотоУ Ленінградській області горить порт після атаки безпілотників
10:03
Норвегія виділяє до $700 млн на ППО України
09:46
Рубіо привітав українців з Днем незалежності
09:32
відео"І через сто років тут стоятимуть наші нащадки": Зеленський з Майдану звернувся до українців
09:24
Україна посіла третє командне місце на чемпіонаті світу з художньої гімнастики
09:10
Прем'єр Канади прибув до Києва
08:42
Окупанти у День Незалежності "привітали" Україну 72 безпілотниками та ракетою
08:24
текстПавло Казарін: Правила андердогів
08:21
Росіяни атакували будинок на Дніпропетровщині – вбили жінку
Усі новини...
Реклама:
Реклама: