Премьер Канады прибыл в Киев
Воскресенье, 24 августа 2025, 09:10
Премьер-министр Канады Марк Карни прибыл в Киев в День Независимости, в воскресенье, 24 августа.
Источник: Карни в соцсети Х, "Европейская правда"
Детали: Утром 24 августа Карни заявил, что "только что прибыл в Киев".
Реклама:
"В этот День независимости Украины, в этот критический момент в истории страны, Канада усиливает свою поддержку и усилия на пути к справедливому и прочному миру в Украине", – написал он.
Накануне СМИ писали, что спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог ожидается в Киеве с двухдневным визитом 24 и 25 августа.
А 22 августа президент Владимир Зеленский в Киеве провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.