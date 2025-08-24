Все разделы
Премьер Канады прибыл в Киев

Уляна Кричковская, Роман ПетренкоВоскресенье, 24 августа 2025, 09:10
Премьер Канады прибыл в Киев
Премьер-министр Канады Марк Карни прибыл в Киев в День Независимости, в воскресенье, 24 августа.

Источник: Карни в соцсети Х, "Европейская правда"

Детали: Утром 24 августа Карни заявил, что "только что прибыл в Киев".

"В этот День независимости Украины, в этот критический момент в истории страны, Канада усиливает свою поддержку и усилия на пути к справедливому и прочному миру в Украине", – написал он.

Накануне СМИ писали, что спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог ожидается в Киеве с двухдневным визитом 24 и 25 августа.

А 22 августа президент Владимир Зеленский в Киеве провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

