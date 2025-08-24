"І через сто років тут стоятимуть наші нащадки": Зеленський з Майдану звернувся до українців
Неділя, 24 серпня 2025, 09:32
Президент Володимир Зеленський у День Незалежності України записав відеозвернення до українців.
Джерело: Зеленський у Facebook
Пряма мова Зеленського: "Ми будуємо Україну, у якої буде достатня сила і міць, щоб жити в безпеці та мирі. Щоб на цій площі, на майдані нашої незалежності, під своїми прапорами, на своїй землі наші діти й онуки святкували День Незалежності. В мирі. В спокої. З впевненістю в майбутньому. З повагою. І з вдячністю всім, хто захистив Україну в цій війні за незалежність, хто вистояв, хто зміг, хто переміг.
Задля такої мети варто жити. За це і стоїмо.
Зі святом вас, великий народе великої країни!".
