Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"И через сто лет здесь будут стоять наши потомки": Зеленский с Майдана обратился к украинцам

Роман ПетренкоВоскресенье, 24 августа 2025, 09:32
И через сто лет здесь будут стоять наши потомки: Зеленский с Майдана обратился к украинцам
скриншот

Президент Владимир Зеленский в День Независимости Украины записал видеообращение к украинцам.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь Зеленского: "Мы строим Украину, у которой будет достаточная сила и мощь, чтобы жить в безопасности и мире. Чтобы на этой площади, на площади нашей независимости, под своими флагами, на своей земле наши дети и внуки праздновали День Независимости. В мире. В покое. С уверенностью в будущем. С уважением. И с благодарностью всем, кто защитил Украину в этой войне за независимость, кто выстоял, кто смог, кто победил.

Реклама:

Ради такой цели стоит жить. За это и стоим.

С праздником вас, великий народ великой страны!".

День НезависимостиЗеленскийМайдан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Канада передаст Украине дроны, боеприпасы и бронетехнику на сумму более $700 млн
Зеленский присвоил новые звания начальнику Генштаба и другим должностным лицам
Украинка Лузан получила четвертую золотую медаль на чемпионате мира по гребле
фотоВ Ленинградской области горит порт после атаки беспилотников
видео"И через сто лет здесь будут стоять наши потомки": Зеленский с Майдана обратился к украинцам
Пентагон месяцами блокирует дальнобойные удары Украины по территории России – WSJ
Все новости...
День Независимости
Украинцы прирожденные быть независимыми
Правила андердогов
Здание Евросовета подсветили сине-желтыми цветами
Последние новости
16:31
Премьер Канады допустил отправку военных в Украину
16:19
ВидеоВСУ нанесли удар по Сызранскому НПЗ в Самарской области РФ
16:09
Из российского плена освободили бывшего мэра Херсона
15:57
Зеленский: Украине не нужно разрешение США для ударов по РФ
15:53
В США стартует престижный теннисный турнир US Open: какие шансы украинок
15:49
Зеленский заявил о "очень позитивных результатах на Донбассе" и пообещал подробности позже
15:37
Почти 5,5 тысяч украинцев незаконно пересекли границу с Румынией в 2025 году
15:37
Для восстановления подвижности: ученые создали робот-жилет для людей после инсульта
15:20
SpaceX Маска готовится к десятому испытанию своей многоразовой ракеты
15:07
В Крыму звучала воздушная тревога, соцсети сообщали о ракетах в небе
Все новости...
Реклама:
Реклама: