"И через сто лет здесь будут стоять наши потомки": Зеленский с Майдана обратился к украинцам

Президент Владимир Зеленский в День Независимости Украины записал видеообращение к украинцам.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь Зеленского: "Мы строим Украину, у которой будет достаточная сила и мощь, чтобы жить в безопасности и мире. Чтобы на этой площади, на площади нашей независимости, под своими флагами, на своей земле наши дети и внуки праздновали День Независимости. В мире. В покое. С уверенностью в будущем. С уважением. И с благодарностью всем, кто защитил Украину в этой войне за независимость, кто выстоял, кто смог, кто победил.

Ради такой цели стоит жить. За это и стоим.

С праздником вас, великий народ великой страны!".