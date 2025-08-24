"Ваша мужність надихає": Трамп привітав українців з Днем Незалежності

Президент Володимир Зеленський опублікував лист від свого американського візаві Дональда Трампа, у якому той привітав Україну з Днем Незалежності.

Джерело: Трамп у соцмережі Х, "Європейська правда"

Деталі: Від імені американського народу Трамп висловив свої вітання та найщиріші побажання Зеленському та "мужньому народу України з нагоди 34-ї річниці незалежності".

"Народ України має незламний дух, а мужність вашої країни надихає багатьох. У цей важливий день знайте, що Сполучені Штати поважають вашу боротьбу, вшановують ваші жертви і вірять у ваше майбутнє як незалежної нації", – написав американський президент.

Трамп заявив, що настав час "покласти край безглуздим вбивствам".

"Сполучені Штати підтримують переговори про врегулювання, яке призведе до міцного, тривалого миру, що покладе край кровопролиттю та захистить суверенітет і гідність України", – додав він.

Зеленський, своєю чергою, подякував Трампу за привітання.

"Цінуємо Ваші теплі слова на адресу українського народу й дякуємо Сполученим Штатам Америки за те, що стоїте пліч-о-пліч з Україною, захищаючи найцінніше – незалежність, свободу й гарантований мир. Переконані, що спільними зусиллями зможемо покласти край цій війні й досягти справжнього миру для України", – написав український президент.

За даними ЗМІ, Трамп має намір залишити Росії та Україні організовувати зустріч між їхніми лідерами, і тим самим поки що відсторониться від переговорів щодо припинення російського вторгнення в Україну.

Також президент США різко розкритикував свого попередника Джо Байдена через те, що він не надавав дозволу Україні атакувати Росію, позбавивши Київ шансу виграти у війні.

21 серпня Трамп заявив, що зможе оцінити можливість досягнення миру в Україні "протягом двох тижнів".

