Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Ваше мужество вдохновляет": Трамп поздравил украинцев с Днем Независимости

Уляна Кричковская, Роман ПетренкоВоскресенье, 24 августа 2025, 10:55
Ваше мужество вдохновляет: Трамп поздравил украинцев с Днем Независимости
трамп, фото: getty images

Президент Владимир Зеленский опубликовал письмо от своего американского визави Дональда Трампа, в котором тот поздравил Украину с Днем Независимости.

Источник: Трамп в соцсети Х, "Европейская правда"

Детали: От имени американского народа Трамп выразил свои поздравления и самые искренние пожелания Зеленскому и "мужественному народу Украины по случаю 34-й годовщины независимости".

Реклама:

"Народ Украины имеет несокрушимый дух, а мужество вашей страны вдохновляет многих. В этот важный день знайте, что Соединенные Штаты уважают вашу борьбу, чтят ваши жертвы и верят в ваше будущее как независимой нации", – написал американский президент.

Трамп заявил, что настало время "положить конец бессмысленным убийствам".

"Соединенные Штаты поддерживают переговоры об урегулировании, которое приведет к прочному, длительному миру, положит конец кровопролитию и защитит суверенитет и достоинство Украины", – добавил он.

РЕКЛАМА:

Зеленский поблагодарил Трампа за поздравления.

"Ценим Ваши теплые слова в адрес украинского народа и благодарим Соединенные Штаты Америки за то, что стоите плечом к плечу с Украиной, защищая самое ценное – независимость, свободу и гарантированный мир. Уверены, что совместными усилиями сможем положить конец этой войне и достичь настоящего мира для Украины", – написал украинский президент.

По данным СМИ, Трамп намерен оставить России и Украине право организовывать встречу между их лидерами, и тем самым пока что отстранится от переговоров о прекращении российского вторжения в Украину.

Также президент США резко раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за то, что тот не дал Украине разрешения атаковать Россию, лишив Киев шанса выиграть войну.

21 августа Трамп заявил, что сможет оценить возможность достижения мира в Украине "в течение двух недель".

Читайте также: Формула безопасности. Что важно в переговорах Европы с Трампом о гарантиях для Украины.

ТрампДень НезависимостипразднованияСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В День Независимости Украина провела с РФ обмен пленными
Канада передаст Украине дроны, боеприпасы и бронетехнику на сумму более $700 млн
Зеленский присвоил новые звания начальнику Генштаба и другим должностным лицам
Украинка Лузан получила четвертую золотую медаль на чемпионате мира по гребле
фотоВ Ленинградской области горит порт после атаки беспилотников
видео"И через сто лет здесь будут стоять наши потомки": Зеленский с Майдана обратился к украинцам
Все новости...
Трамп
Путин заявил, что РФ и США обсуждают сотрудничество в Арктике и на Аляске
Трампу уже "не хочется" присутствовать на встрече Путина и Зеленского
Орбан пожаловался Трампу на Украину из-за обстрела российского нефтепровода "Дружба"
Последние новости
16:54
Парламентарии 30 стран: Мирное соглашение, заключенное без Украины и Европы, поощрит агрессию РФ
16:51
35 самых памятных мгновений украинского спорта: чем запомнился каждый год независимости
16:45
Сырский сообщил об освобождении трех сел в Донецкой области
16:40
В День Независимости Украина провела с РФ обмен пленными
16:31
Премьер Канады допустил отправку военных в Украину
16:19
ВидеоВСУ нанесли удар по Сызранскому НПЗ в Самарской области РФ
16:09
Из российского плена освободили бывшего мэра Херсона
15:57
Зеленский: Украине не нужно разрешение США для ударов по РФ
15:53
В США стартует престижный теннисный турнир US Open: какие шансы украинок
15:49
Зеленский заявил о "очень позитивных результатах на Донбассе" и пообещал подробности позже
Все новости...
Реклама:
Реклама: