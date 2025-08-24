Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський у Києві нагородив Келлога орденом

Уляна Кричковська, Роман ПетренкоНеділя, 24 серпня 2025, 13:34
Зеленський у Києві нагородив Келлога орденом
скриншот

Президент Володимир Зеленський нагородив спецпосланця президента США Кіта Келлога орденом "За заслуги" I ступеня.

Джерело: трансляція урочистостей до Дня Незалежності, "Європейська правда"

Деталі: У неділю, 24 серпня, Зеленський  нагородив спецпосланця президента США орденом "За заслуги" I ступеня.

Реклама:

Окрім Келлога, таким орденом також нагородили міністра оборони Швеції Пола Йонсона.

Як відомо, 24 серпня Київ відвідують прем’єр-міністр Канади Марк Карні, а також – спецпредставник американського президента Кіт Келлог.

Зеленський зустрічався з генералом Кітом Келлогом на початку тижня під час візиту до Вашингтона.

РЕКЛАМА:

ЗМІ раніше дізнались, що спеціального представника не включили до делегації США на саміті між Дональдом Трампом та Владіміром Путіним через позицію Росії.

ЗеленськийСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
На День Незалежності Україна провела з РФ обмін полоненими
Канада передасть Україні дрони, боєприпаси та бронетехніку на понад $700 млн
Зеленський присвоїв нові звання начальнику Генштабу та іншим посадовцям
Українка Лузан здобула четверту золоту медаль на чемпіонаті світу з веслування
фотоУ Ленінградській області горить порт після атаки безпілотників
відео"І через сто років тут стоятимуть наші нащадки": Зеленський з Майдану звернувся до українців
Усі новини...
Зеленський
"І через сто років тут стоятимуть наші нащадки": Зеленський з Майдану звернувся до українців
Зеленський підписав нові санкції: під обмеження потрапили родичі Путіна та російські компанії
Українці готові проголосувати за президента Зеленського і партію Залужного – опитування
Останні новини
16:54
Парламентарі 30 країн: Мирна угода, укладена без України і Європи, заохотить агресію РФ
16:51
35 найпамʼятніших миттєвостей українського спорту: чим запам'ятався кожен рік незалежності
16:45
Сирський повідомив про звільнення трьох сіл на Донеччині
16:40
На День Незалежності Україна провела з РФ обмін полоненими
16:31
Прем’єр Канади допустив відправку військових в Україну
16:19
ВідеоЗСУ завдали удару по Сизранському НПЗ в Самарській області РФ
16:09
З російського полону звільнили колишнього мера Херсона
15:57
Зеленський: Україні не потрібен дозвіл США для ударів по РФ
15:53
У США стартує престижний тенісний турнір US Open: які шанси українок
15:49
Зеленський заявив про "дуже позитивні результати на Донбасі" та пообіцяв подробиці згодом
Усі новини...
Реклама:
Реклама: