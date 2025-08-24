Зеленський у Києві нагородив Келлога орденом

Президент Володимир Зеленський нагородив спецпосланця президента США Кіта Келлога орденом "За заслуги" I ступеня.

Джерело: трансляція урочистостей до Дня Незалежності, "Європейська правда"

Деталі: У неділю, 24 серпня, Зеленський нагородив спецпосланця президента США орденом "За заслуги" I ступеня.

Окрім Келлога, таким орденом також нагородили міністра оборони Швеції Пола Йонсона.

Як відомо, 24 серпня Київ відвідують прем’єр-міністр Канади Марк Карні, а також – спецпредставник американського президента Кіт Келлог.

Зеленський зустрічався з генералом Кітом Келлогом на початку тижня під час візиту до Вашингтона.

ЗМІ раніше дізнались, що спеціального представника не включили до делегації США на саміті між Дональдом Трампом та Владіміром Путіним через позицію Росії.