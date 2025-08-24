Все разделы
Зеленский в Киеве наградил Келлога орденом

Уляна Кричковская, Роман ПетренкоВоскресенье, 24 августа 2025, 13:34
Зеленский в Киеве наградил Келлога орденом
Президент Владимир Зеленский наградил спецпосланника президента США Кита Келлога орденом "За заслуги" I степени.

Источник: трансляция торжеств ко Дню Независимости, "Европейская правда"

Детали: В воскресенье, 24 августа, Зеленский наградил спецпосланника президента США орденом "За заслуги" I степени.

Кроме Келлога, таким орденом также наградили министра обороны Швеции Пола Йонсона.

Как известно, 24 августа Киев посещают премьер-министр Канады Марк Карни, а также спецпредставитель американского президента Кит Келлог.

Зеленский встретился с генералом Китом Келлогом в начале недели во время визита в Вашингтон.

СМИ ранее узнали, что специального представителя не включили в делегацию США на саммите между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным из-за позиции России.

ЗеленскийСША
