Зеленский в Киеве наградил Келлога орденом
Президент Владимир Зеленский наградил спецпосланника президента США Кита Келлога орденом "За заслуги" I степени.
Источник: трансляция торжеств ко Дню Независимости, "Европейская правда"
Детали: В воскресенье, 24 августа, Зеленский наградил спецпосланника президента США орденом "За заслуги" I степени.
Кроме Келлога, таким орденом также наградили министра обороны Швеции Пола Йонсона.
Как известно, 24 августа Киев посещают премьер-министр Канады Марк Карни, а также спецпредставитель американского президента Кит Келлог.
Зеленский встретился с генералом Китом Келлогом в начале недели во время визита в Вашингтон.
СМИ ранее узнали, что специального представителя не включили в делегацию США на саммите между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным из-за позиции России.