Україна завдала удару по морському терміналу "Усть-Луга" в Ленінградській області РФ

У ніч на 24 серпня Сили спеціальних операцій та Служба безпеки України завдали удару по інфраструктурному об’єкту на території морського терміналу "Усть-Луга" в Ленінградській області Росії.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Деталі: За попередніми даними, було вражено установку з фракціонування та перевалки газового конденсату, яка має потужність до 6,9 млн тонн на рік. Об’єкт загорівся.

Морський термінал "Усть-Луга" вважається одним із ключових логістичних хабів РФ у Балтійському морі. Він активно використовується для експорту енергоресурсів через так званий "тіньовий флот", що працює в обхід міжнародних санкцій.

Крім цього, підрозділи Сил спеціальних операцій у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України завдали ударів по логістичних об’єктах у Бєлгородській та Воронезькій областях РФ. Ці цілі забезпечували функціонування та бойове постачання підрозділів російської армії.

Що цьому передувало:

