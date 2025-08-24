Усі розділи
Україна завдала удару по морському терміналу "Усть-Луга" в Ленінградській області РФ

Ольга КацімонНеділя, 24 серпня 2025, 14:51
Україна завдала удару по морському терміналу Усть-Луга в Ленінградській області РФ
Скриншот

У ніч на 24 серпня Сили спеціальних операцій та Служба безпеки України завдали удару по інфраструктурному об’єкту на території морського терміналу "Усть-Луга" в Ленінградській області Росії.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Деталі: За попередніми даними, було вражено установку з фракціонування та перевалки газового конденсату, яка має потужність до 6,9 млн тонн на рік. Об’єкт загорівся.

Морський термінал "Усть-Луга" вважається одним із ключових логістичних хабів РФ у Балтійському морі. Він активно використовується для експорту енергоресурсів через так званий "тіньовий флот", що працює в обхід міжнародних санкцій.

Крім цього, підрозділи Сил спеціальних операцій у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України завдали ударів по логістичних об’єктах у Бєлгородській та Воронезькій областях РФ. Ці цілі забезпечували функціонування та бойове постачання підрозділів російської армії.

Що цьому передувало:

  • Раніше російські ЗМІ повідомляли, що в Ленінградській області РФ в порту Усть-Луга після атаки безпілотників загорівся термінал компанії "Новатек", що займається видобутком природного газу.

російсько-українська війна
російсько-українська війна
Сили оборони відмінусували ще 910 російських вояк
Правила андердогів
У Сумах було чути вибухи, район атакують ворожі БпЛА
Україна завдала удару по морському терміналу "Усть-Луга" в Ленінградській області РФ
