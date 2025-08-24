Усі розділи
У Ленінградській області горить порт після атаки безпілотників

Роман ПетренкоНеділя, 24 серпня 2025, 10:28
У Ленінградській області горить порт після атаки безпілотників
фото: astra

У Ленінградській області РФ після атаки безпілотників загорівся термінал компанії "Новатек", що займається видобутком природного газу, загорівся в порту Усть-Луга.

Джерело: "Медуза" з посиланням на компанію

Деталі: Причиною пожежі називають "падіння уламків безпілотників". Їх збили над регіоном вранці 24 серпня.

За даними місцевої влади, постраждалих немає, місткості з паливом вогнем не зачеплені.

Також вночі безпілотник нібито збили поруч з Курською атомною електростанцією, був пошкоджений трансформатор.

У Сизрані Самарської області, як пишуть місцеві влади,  безпілотники "атакували промислове підприємство". За даними телеграм-каналу Astra, мова йде про удар по Сизранському нафтопереробному заводу.

Кілька аеропортів РФ переривали роботу. У петербурзькому Пулково затримано понад 60 рейсів. Аеропорт майже добу працює з обмеженнями.

Росіянафтабезпілотники
