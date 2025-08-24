Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина нанесла удар по морскому терминалу "Усть-Луга" в Ленинградской области РФ

Ольга КацимонВоскресенье, 24 августа 2025, 14:51
Украина нанесла удар по морскому терминалу Усть-Луга в Ленинградской области РФ
Скриншот

В ночь на 24 августа Силы специальных операций и Служба безопасности Украины нанесли удар по инфраструктурному объекту на территории морского терминала "Усть-Луга" в Ленинградской области России.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Детали: По предварительным данным, был поражен объект по фракционированию и перевалке газового конденсата мощностью до 6,9 млн тонн в год. Объект загорелся.

Реклама:

Морской терминал "Усть-Луга" считается одним из ключевых логистических хабов РФ в Балтийском море. Он активно используется для экспорта энергоресурсов через так называемый "теневой флот", который работает в обход международных санкций.

Кроме того, подразделения Сил специальных операций во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины нанесли удары по логистическим объектам в Белгородской и Воронежской областях РФ. Эти цели обеспечивали функционирование и боевое снабжение подразделений российской армии.

Что этому предшествовало:

РЕКЛАМА:
  • Ранее российские СМИ сообщали, что в Ленинградской области РФ в порту Усть-Луга после атаки беспилотников загорелся терминал компании "Новатек", занимающейся добычей природного газа.

российско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В День Независимости Украина провела с РФ обмен пленными
Канада передаст Украине дроны, боеприпасы и бронетехнику на сумму более $700 млн
Зеленский присвоил новые звания начальнику Генштаба и другим должностным лицам
Украинка Лузан получила четвертую золотую медаль на чемпионате мира по гребле
фотоВ Ленинградской области горит порт после атаки беспилотников
видео"И через сто лет здесь будут стоять наши потомки": Зеленский с Майдана обратился к украинцам
Все новости...
российско-украинская война
Силы обороны отминусовали еще 910 российских вояк
Правила андердогов
В Сумах были слышны взрывы, район атакуют вражеские БпЛА
Последние новости
16:54
Парламентарии 30 стран: Мирное соглашение, заключенное без Украины и Европы, поощрит агрессию РФ
16:51
35 самых памятных мгновений украинского спорта: чем запомнился каждый год независимости
16:45
Сырский сообщил об освобождении трех сел в Донецкой области
16:40
В День Независимости Украина провела с РФ обмен пленными
16:31
Премьер Канады допустил отправку военных в Украину
16:19
ВидеоВСУ нанесли удар по Сызранскому НПЗ в Самарской области РФ
16:09
Из российского плена освободили бывшего мэра Херсона
15:57
Зеленский: Украине не нужно разрешение США для ударов по РФ
15:53
В США стартует престижный теннисный турнир US Open: какие шансы украинок
15:49
Зеленский заявил о "очень позитивных результатах на Донбассе" и пообещал подробности позже
Все новости...
Реклама:
Реклама: