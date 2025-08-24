Украина нанесла удар по морскому терминалу "Усть-Луга" в Ленинградской области РФ

В ночь на 24 августа Силы специальных операций и Служба безопасности Украины нанесли удар по инфраструктурному объекту на территории морского терминала "Усть-Луга" в Ленинградской области России.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Детали: По предварительным данным, был поражен объект по фракционированию и перевалке газового конденсата мощностью до 6,9 млн тонн в год. Объект загорелся.

Морской терминал "Усть-Луга" считается одним из ключевых логистических хабов РФ в Балтийском море. Он активно используется для экспорта энергоресурсов через так называемый "теневой флот", который работает в обход международных санкций.

Кроме того, подразделения Сил специальных операций во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины нанесли удары по логистическим объектам в Белгородской и Воронежской областях РФ. Эти цели обеспечивали функционирование и боевое снабжение подразделений российской армии.

