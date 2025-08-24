У Криму пролунала повітряна тривога, соцмережі писали про політ ракет
Неділя, 24 серпня 2025, 15:07
У Севастополі вдень 24 серпня було оголошено авіаційну та ракетну небезпеку, Кримський міст і рух транспорту зупиняли.
Джерело: "Крим.Реалії", "ЧП Севастополь"
Деталі: Видання пише, що перед загальною тривогою сигнали пролунали в російських військових частинах.
Рух по Керченському мосту було перекрито. Морський і наземний громадський транспорт припиняв рух.
У соцмережах писали про нібито політ ракет на Кримський міст.
Офіційної інформації поки немає.
