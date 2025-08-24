В Крыму звучала воздушная тревога, соцсети сообщали о ракетах в небе

В Севастополе днем 24 августа была объявлена авиационная и ракетная опасность, Крымский мост и движение транспорта останавливали.

Источник: "Крым.Реалии", "ЧП Севастополь"

Детали: Издание пишет, что перед общей тревогой сигналы прозвучали в российских воинских частях.

Реклама:

Движение по Керченскому мосту было перекрыто. Морской и наземный общественный транспорт прекращали движение.

В соцсетях писали о якобы полете ракет на Крымский мост.

Официальной информации пока нет.