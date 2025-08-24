Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Крыму звучала воздушная тревога, соцсети сообщали о ракетах в небе

Роман ПетренкоВоскресенье, 24 августа 2025, 15:07
В Крыму звучала воздушная тревога, соцсети сообщали о ракетах в небе
Крымский мост, иллюстративное фото: ТАСС

В Севастополе днем 24 августа была объявлена авиационная и ракетная опасность, Крымский мост и движение транспорта останавливали.

Источник: "Крым.Реалии", "ЧП Севастополь"

Детали: Издание пишет, что перед общей тревогой сигналы прозвучали в российских воинских частях.

Реклама:

Движение по Керченскому мосту было перекрыто. Морской и наземный общественный транспорт прекращали движение.

В соцсетях писали о якобы полете ракет на Крымский мост.

Официальной информации пока нет.

РЕКЛАМА:

Крымракетный удароккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В День Независимости Украина провела с РФ обмен пленными
Канада передаст Украине дроны, боеприпасы и бронетехнику на сумму более $700 млн
Зеленский присвоил новые звания начальнику Генштаба и другим должностным лицам
Украинка Лузан получила четвертую золотую медаль на чемпионате мира по гребле
фотоВ Ленинградской области горит порт после атаки беспилотников
видео"И через сто лет здесь будут стоять наши потомки": Зеленский с Майдана обратился к украинцам
Все новости...
Крым
ВСУ уничтожили российский пункт базирования дронов в Севастополе – ВМС
Конституция & крымские татары: никаких упоминаний о коренном народе
ССО поразили российский поезд с топливом в Крыму
Последние новости
16:54
Парламентарии 30 стран: Мирное соглашение, заключенное без Украины и Европы, поощрит агрессию РФ
16:51
35 самых памятных мгновений украинского спорта: чем запомнился каждый год независимости
16:45
Сырский сообщил об освобождении трех сел в Донецкой области
16:40
В День Независимости Украина провела с РФ обмен пленными
16:31
Премьер Канады допустил отправку военных в Украину
16:19
ВидеоВСУ нанесли удар по Сызранскому НПЗ в Самарской области РФ
16:09
Из российского плена освободили бывшего мэра Херсона
15:57
Зеленский: Украине не нужно разрешение США для ударов по РФ
15:53
В США стартует престижный теннисный турнир US Open: какие шансы украинок
15:49
Зеленский заявил о "очень позитивных результатах на Донбассе" и пообещал подробности позже
Все новости...
Реклама:
Реклама: