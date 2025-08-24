Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський заявив про "дуже позитивні результати на Донбасі" та пообіцяв подробиці згодом

Роман ПетренкоНеділя, 24 серпня 2025, 15:49
Зеленський заявив про дуже позитивні результати на Донбасі та пообіцяв подробиці згодом
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський 24 серпня розповів, що у Донецькій області Збройні сили мають позитивні результати, про які стане відомо незабаром.

Джерело: Зеленський під час пресконференції з прем’єр-міністром Канади Марком Карні

Пряма мова Зеленського: "І в День Незалежності я хотів би ще подякувати нашим воїнам. У них є дуже хороші результати в далекобійних ударах, всі це бачать.

Реклама:

І сьогодні у нас є, я вважаю, дуже-дуже позитивні результати на Донбасі. Хороші сюрпризи для росіян, я думаю, що головком повідомить пізніше всі деталі".

ЗеленськийДонецька областьдеокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
На День Незалежності Україна провела з РФ обмін полоненими
Канада передасть Україні дрони, боєприпаси та бронетехніку на понад $700 млн
Зеленський присвоїв нові звання начальнику Генштабу та іншим посадовцям
Українка Лузан здобула четверту золоту медаль на чемпіонаті світу з веслування
фотоУ Ленінградській області горить порт після атаки безпілотників
відео"І через сто років тут стоятимуть наші нащадки": Зеленський з Майдану звернувся до українців
Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Україні не потрібен дозвіл США для ударів по РФ
Зеленський у Києві нагородив Келлога орденом
"І через сто років тут стоятимуть наші нащадки": Зеленський з Майдану звернувся до українців
Останні новини
16:54
Парламентарі 30 країн: Мирна угода, укладена без України і Європи, заохотить агресію РФ
16:51
35 найпамʼятніших миттєвостей українського спорту: чим запам'ятався кожен рік незалежності
16:45
Сирський повідомив про звільнення трьох сіл на Донеччині
16:40
На День Незалежності Україна провела з РФ обмін полоненими
16:31
Прем’єр Канади допустив відправку військових в Україну
16:19
ВідеоЗСУ завдали удару по Сизранському НПЗ в Самарській області РФ
16:09
З російського полону звільнили колишнього мера Херсона
15:57
Зеленський: Україні не потрібен дозвіл США для ударів по РФ
15:53
У США стартує престижний тенісний турнір US Open: які шанси українок
15:49
Зеленський заявив про "дуже позитивні результати на Донбасі" та пообіцяв подробиці згодом
Усі новини...
Реклама:
Реклама: