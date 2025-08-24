Зеленський заявив про "дуже позитивні результати на Донбасі" та пообіцяв подробиці згодом

Президент Володимир Зеленський 24 серпня розповів, що у Донецькій області Збройні сили мають позитивні результати, про які стане відомо незабаром.

Джерело: Зеленський під час пресконференції з прем’єр-міністром Канади Марком Карні

Пряма мова Зеленського: "І в День Незалежності я хотів би ще подякувати нашим воїнам. У них є дуже хороші результати в далекобійних ударах, всі це бачать.

І сьогодні у нас є, я вважаю, дуже-дуже позитивні результати на Донбасі. Хороші сюрпризи для росіян, я думаю, що головком повідомить пізніше всі деталі".