Зеленский заявил о "очень позитивных результатах на Донбассе" и пообещал подробности позже

Роман ПетренкоВоскресенье, 24 августа 2025, 15:49
Зеленский заявил о очень позитивных результатах на Донбассе и пообещал подробности позже
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский 24 августа сообщил, что в Донецкой области Вооруженные силы имеют позитивные результаты, о которых станет известно в ближайшее время.

Источник: Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни

Прямая речь Зеленского: "И в День Независимости я хотел бы еще поблагодарить наших воинов. У них есть очень хорошие результаты в дальнобойных ударах, все это видят.

И сегодня у нас есть, я считаю, очень-очень положительные результаты на Донбассе. Хорошие сюрпризы для русских, я думаю, что главком сообщит позже все детали".

ЗеленскийДонецкая областьдеоккупация
