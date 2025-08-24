З російського полону звільнили колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка, якого викрали окупанти у квітні 2022 року.

Джерело: херсонське видання МОСТ із посиланням на джерело в Офісі президента України та рідних Миколаєнка, "Суспільне Херсон" із посиланням на племінницю Миколаєнка – Ганну Коршун-Самчук

Деталі: Як повідомляє МОСТ, ексмера звільнили в ході обміну 146 на 146.

Про це виданню стало відомо від джерела у Офісі президента, інформацію також підтвердили рідні Миколаєнка.

Племінниця Микоаєнка Ганна Коршун-Самчук підтвердила Суспільному інформацію про його звільнення. Це сталося 24 серпня.

За її словами, Володимира Миколаєнка вже чула дружина, він їй подзвонив. Перше, що сказав ексочільник Херсона було "Слава Україні". Вона додала, що особисто не спілкувались, і чекає, коли дозволять це зробити.

"Це було просто дуже коротке повідомлення, що на території України звільнений й все. Мені та сестрі Володимира Васильовича подзвонила дружина, всім вже родичам сказали", — розповіла племінниця звільненого з полону ексмера.

Російське Міноборони повідомило про обмін 146 на 146 близько 15 години неділі. Українська сторона поки не підтвердила обмін.

Довідково: Як пише МОСТ, із початком російської окупації Миколаєнко долучився до лав територіальної оборони. Згодом почав отримувати пропозиції до співпраці безпосередньо від уже ліквідованого колаборанта Кирила Стремоусова, але на жодну не пристав. Після цього пропозиції змінилися погрозами, про що Миколаєнко особисто розповідав виданню.

Ексмера Херсона російські військові викрали 18 квітня 2022 року. Перший час він перебував у Херсоні – про це свідчили відео пропагандистського характеру, в яких "брав участь" ексмер. Після цього, скоріше за все, його вивезли до Криму або до Росії. До кінця листопада 2022 року про йогу долю нічого не було відомо.

Згодом представники Міжнародного комітету Червоного Хреста підтвердили, що він перебуває у російській неволі.

У травні 2025 року з’явилася інформація про те, що ексмер Херсона відмовився від обміну на користь тяжкохворого полоненого. Сталося це ще у 2022 році. Після відмови російська сторона більше не включала його до списків на обмін.

Володимир Миколаєнко очолював Херсон із 2014 до 2020 року.