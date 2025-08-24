Из российского плена освободили бывшего мэра Херсона Владимира Николаенко, которого похитили оккупанты в апреле 2022 года.

Источник: херсонское издание МОСТ со ссылкой на источник в Офисе президента Украины и родственников Николаенко, "Суспільне Херсон" со ссылкой на племянницу Николаенко – Анну Коршун-Самчук

Детали: Как сообщает МОСТ, экс-мэра освободили в ходе обмена 146 на 146.

Об этом изданию стало известно от источника в Офисе президента, информацию также подтвердили родные Николаенко.

Племянница Николаенко Анна Коршун-Самчук подтвердила Суспільному информацию о его освобождении. Это произошло 24 августа.

По ее словам, Владимир Николаенко уже позвонил жене. Первое, что сказал экс-глава Херсона, было "Слава Украине". Она добавила, что лично не общалась с ним и ждет, когда позволят это сделать.

"Это было просто очень короткое сообщение, что на территории Украины освобожден и все. Мне и сестре Владимира Васильевича позвонила жена, всем родственникам уже сказали", — рассказала племянница освобожденного из плена экс-мэра.

Справочно: Как пишет МОСТ, с началом российской оккупации Николаенко присоединился к рядам территориальной обороны. Впоследствии начал получать предложения о сотрудничестве непосредственно от уже ликвидированного коллаборациониста Кирилла Стремоусова, но ни на одно не согласился. После этого предложения сменились угрозами, о чем Николаенко лично рассказывал изданию.

Экс-мэра Херсона российские военные похитили 18 апреля 2022 года. Первое время он находился в Херсоне – об этом свидетельствовали видео пропагандистского характера, в которых "участвовал" экс-мэр. После этого, скорее всего, его вывезли в Крым или в Россию. До конца ноября 2022 года о его судьбе ничего не было известно.

Впоследствии представители Международного комитета Красного Креста подтвердили, что он находится в российском плену.

В мае 2025 года появилась информация о том, что экс-мэр Херсона отказался от обмена в пользу тяжелобольного пленного. Произошло это еще в 2022 году. После отказа российская сторона больше не включала его в списки на обмен.

Владимир Николаенко возглавлял Херсон с 2014 по 2020 год.