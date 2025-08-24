Усі розділи
Сирський повідомив про звільнення трьох сіл на Донеччині

Катерина ТищенкоНеділя, 24 серпня 2025, 16:45
Сирський повідомив про звільнення трьох сіл на Донеччині
Олександр Сирський, фото Генштабу ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив звільнення села Зелений Гай на Донеччині, а також повідомив про повернення контролю ще над двома селами області – Михайлівка і Володимирівка.

Джерело: Сирський, якого цитує Генштаб ЗСУ

Пряма мова: "Наші війська успішно контратакували і зачистили від ворога села на Донеччині -  Михайлівку, Зелений Гай, Володимирівку".

Деталі: Сирський повідомив, що поспілкувався із військовослужбовцями, які тривалий час тримають оборону Покровська, вручив нагороди, заслухав доповіді командирів корпусів та бригад щодо оперативної обстановки на Покровському напрямку.

"Ситуація справді непроста, противник зосередив на цій ділянці фронту свої основні зусилля. Але маємо тримати лінію. Допомога в організації бойових дій буде надана. Питання щодо додаткових боєприпасів, дронів і засобів РЕБ вирішені", – зазначив він.

Що передувало: 23 серпня ОСУВ "Дніпро" повідомило, що бійці 37 окремої бригади морської піхоти спільно з 214 окремим штурмовим батальйоном OPFOR відновили контроль над населеним пунктом Зелений Гай, що у Донецькій області.

Президент Володимир Зеленський 24 серпня розповів, що у Донецькій області Збройні сили мають позитивні результати, про які стане відомо незабаром.

деокупаціяДонецька областьСирський
