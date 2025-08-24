Все разделы
Сырский сообщил об освобождении трех сел в Донецкой области

Катерина ТищенкоВоскресенье, 24 августа 2025, 16:45
Сырский сообщил об освобождении трех сел в Донецкой области
Александр Сырский, фото Генштаба ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил освобождение села Зеленый Гай в Донецкой области, а также сообщил о возвращении контроля еще над двумя селами области – Михайловка и Владимировка.

Источник: Сырский, которого цитирует Генштаб ВСУ

Прямая речь: "Наши войска успешно контратаковали и зачистили от врага села в Донецкой области – Михайловку, Зеленый Гай, Владимировку".

Детали: Сырский сообщил, что пообщался с военнослужащими, которые длительное время держат оборону Покровска, вручил награды, заслушал доклады командиров корпусов и бригад об оперативной обстановке на Покровском направлении.

"Ситуация действительно непростая, противник сосредоточил на этом участке фронта свои основные усилия. Но мы должны держать линию. Помощь в организации боевых действий будет оказана. Вопросы о дополнительных боеприпасах, дронах и средствах РЭБ решены", - отметил он.

Что предшествовало: 23 августа ОСУВ "Днепр" сообщило, что бойцы 37 отдельной бригады морской пехоты совместно с 214 отдельным штурмовым батальоном OPFOR восстановили контроль над населенным пунктом Зеленый Гай в Донецкой области.

Президент Владимир Зеленский 24 августа рассказал, что в Донецкой области Вооруженные силы имеют положительные результаты, о которых станет известно в ближайшее время.

деоккупацияДонецкая областьСырский
